Скасували вирок, бо порушила таємницю нарадчої кімнати: шокуюча помилка судді

У 2015 році на жительку Києва напали в ліфті багатоквартирного будинку. Після тривалої боротьби в ліфті та коридорах, на шум вибіг сусід, який допоміг зупинити гвалтівника, зв'язав його та викликав поліцію.

НЕчесть тижня

В серпні 2019 року суддя Людмила Шестаковська засудила нападника за закінчений замах на зґвалтування і грабіж до чотирьох років і шести місяців в'язниці. Та "хеппі ендом" ця історія не закінчилась. Захист подав апеляцію, бо суддя порушила таємницю нарадчої кімнати.

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Важливо! Під час перебування в нарадчій кімнаті судді мають зважено та неупереджено проаналізувати всі обставини справи, щоб прийняти правильне та обґрунтоване рішення. Тому в цей час їм чи їй не дозволено здійснювати розгляд інших справ та проваджень. До нарадчої кімнати заборонено заходити стороннім, а судді можуть покидати її лише для відпочинку в нічний час.

Людмила Шестаковська після останнього слова обвинуваченого вийшла до нарадчої кімнати для прийняття рішення. Проте напередодні оголошення вироку суддя також розглянула адміністративну справу про порушення правил дорожнього руху.



Людмила Шестаковська

Таке, на перший погляд, формальне порушення, апеляційний суд визнав суттєвим та скасував вирок. Тепер справу про замах на зґвалтування призначено до нового розгляду в суді першої інстанції.

А це означає, що жертві доведеться знову давати свідчення в суді й проходити через травматичний та довгий судовий процес. Адже перший розгляд справи тривав майже чотири роки.

Премію "НЕчесть тижня" за порушення таємниці нарадчої кімнати, яке призвело до скасування вироку отримує суддя Оболонського районного суду Людмила Шестаковська.

Честь тижня

Лише у 2018 році до поліції надійшло 107 тисяч викликів щодо домашнього насилля. До суду доходить, звісно, набагато менше справ. Раніше кривдників притягали тільки до адміністративної відповідальності.

Та з січня 2018 року за системне насилля в сім’ї, тобто вчинене більше, ніж два рази, передбачили кримінальне покарання. Кривднику може бути призначено громадські роботи, арештовано та навіть позбавлено волі на строк до двох років.

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Суддя Сергій Радіонов не перший, хто розглядав справу про домашнє насилля в Києві. Але перший, хто виніс обвинувальний вирок.



Сергій Радіонов

В листопаді 2020 році він засудив чоловіка, який притягувався до адміністративної відповідальності за насилля дев'ять разів. Звісно ж, адмінпротоколи не вплинули на його поведінку.

Прокурори заявляли, що "зловмисник систематично нецензурно висловлювався в сторону своєї дружини, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою". Ці всі події відбувалися в однокімнатній квартирі в присутності малолітніх дітей.

Суддя Радіонов міг, як і інші його колеги, призначити більш м'яке покарання чоловікові. Мовляв, сімейна справа, нехай самі собі розбираються.

Але він відповідально підійшов до розгляду справи, яка загрожувала здоров'ю жінки та її дітей. Кривдника він засудив до трьох місяців арешту. Чоловіка взяли під варту у залі суду.

Тож премію "Честь тижня" за захист сім'ї від домашнього насилля отримує суддя Оболонського районного суду міста Києва Сергій Радіонов.

Якщо ви чи ваші знайомі стали жертвою психологічного чи фізичного насильства, ви можете звернутись за допомогою на гарячу лінію громадської організації "Ла страда" чи іншої організації у вашому місті!

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.