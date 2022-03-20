Как сообщает РБК-Украина, подписантами заявления стали 85 человек.

"Подписанты поблагодарили Израиль за голосование в ООН за резолюцию в поддержку Украины, публичное осуждение агрессии России, гуманитарную помощь и усилия премьер-министра Нафтали Бенета по дипломатическому урегулированию. Вместе с тем, как говорится в письме, Израиль ввел дополнительные процедуры для украинцев, усложнив въезд в страну даже с туристическими и бизнес-целями, а также квотировал количество беженцев", – говорится в сообщении.

В своем обращении известные украинские евреи призвали Израиль упростить прием беженцев из Украины, напомнив, что во время Холокоста многие страны отказывали во въезде евреям. Они отметили, что украинцы активно спасали евреев во время Второй мировой войны, и сегодня таких украинцев-Праведников в Украине насчитывает около 2700 человек.

!На протяжении многих лет для Украины Израиль был примером стойкости, героизма и самоотверженной борьбы за свою свободу и независимость. И сегодня, когда вся Украина стала на защиту своей независимости, многие граждане Украины с удивлением и возмущением обращаются к нам по поводу упомянутых решений Израиля", – говорится в письме.

Подписанты добавили, что во время военной агрессии россии, которая по сути является геноцидом украинцев, вводить квоты и другие ограничения – крайне негуманно.

Письмо к израильскому правительству подписали представители культурной, научной, политической и деловой элиты Украины, в частности, бизнесмен Андрей Адамовский, со-президент ВААД Украины Иосиф Зисельс, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, бизнесмен Гарри Корогодский, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, медиа-менеджер, собственник РБК-Украина Иосиф Пинтус, народный депутат Михаил Радуцкий, бизнесмен Андрей Ставницер, президент ФК "Динамо Киев" Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис, телеведущий Савик Шустер и другие.