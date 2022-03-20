Як повідомляє РБК-Україна, підписантами заяви стали 85 осіб.

"Підписанти подякували Ізраїлю за голосування в ООН за резолюцію на підтримку України, публічне засудження агресії Росії, гуманітарну допомогу та зусилля прем'єр-міністра Нафталі Бенета з дипломатичного врегулювання. Разом з тим, як зазначається у листі, Ізраїль запровадив додаткові процедури для українців, ускладнивши в'їзд до країни навіть із туристичними та бізнес-цілями, а також квотував кількість біженців", – йдеться у повідомленні.

У своєму зверненні відомі українські євреї закликали Ізраїль спростити прийом біженців з України, нагадавши, що під час Голокосту багато країн відмовляли у в'їзді євреям. Вони зазначили, що українці активно рятували євреїв за часи Другої світової війни, і сьогодні таких українців-Праведників в Україні налічується близько 2700 осіб.

"Впродовж багатьох років для України Ізраїль був прикладом стійкості, героїзму та самовідданої боротьби за свою свободу та незалежність. І сьогодні, коли вся Україна стала на захист своєї незалежності, багато громадян України з подивом і обуренням звертаються до нас щодо згаданих рішень Ізраїлю", – йдеться у листі.

Підписанти додали, що під час військової агресії росії запроваджувати квоти та інші обмеження - вкрай негуманно.

Лист до ізраїльського уряду підписали представники культурної, наукової, політичної та ділової еліти України, зокрема, бізнесмен Андрій Адамовський, співпрезидент ВААД України Йосип Зісельс, доктор та телеведучий Євген Комаровський, бізнесмен Гаррі Корогодський, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, медіа-менеджер, власник РБК-Україна Йосип Пінтус, народний депутат Михайло Радуцький, бізнесмен Андрій Ставніцер, президент ФК "Динамо Київ" Ігор Суркіс та народний депутат Григорій Суркіс, телеведучий Савік Шустер та інші.