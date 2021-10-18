Соответствующее заявление спикер сделал во время брифинга после согласительного совета.

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Мы перешли на летнее время – и голосовать его (законопроект во втором чтении – 24 канал) в период летнего времени, мне кажется, нет смысла, потому что идеология, которая закладывалась в этот законопроект, – это сохранить природное для Украины время +2, а это зимнее время,

– сказал нардеп.

По его мнению, после того, как в конце октября Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна снова быть поднята.

Однако ее надо поднимать в совокупности с решениями Европейского Союза, который также высказался за отказ от этих вопросов.

Биологические ритм и здоровье граждан

Руслан Стефанчук подчеркнул, что "самое главное – ее надо поднимать, принимая во внимание основной фактор, который этому (переходу) противоречит".

Это биологические ритмы и здоровье граждан Украины. Потому что мы все можем чувствовать, что это изменение временных рамок никакой логически доказанной экономии, кроме повреждения биоритмов и здоровья человека, не принесло,

– добавил спикер.

"Давайте подождем перевода Украины на зимнее время и тогда продолжим дискуссию по этому вопросу", – подытожил председатель Верховной Рады.

Что этому предшествовало

Украинский парламент 3 марта 2021 года одобрил в первом чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время.

Впоследствии документ отправили на повторную доработку.

Традиция перехода на зимнее или летнее время: ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясной действует сейчас примерно в 60 странах.