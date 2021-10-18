Відповідну заяву спікер зробив під час брифінгу після погоджувальної ради.

Читайте також Чому переводять годинник на літній і зимовий час в Україні

Ми перейшли на літній час – і голосувати його (законопроєкт у другому читанні – 24 канал) у період літнього часу, мені здається, немає сенсу, тому що ідеологія, яка закладалася у цей законопроєкт, – це зберегти природний для України час +2, а це зимовий час,

– сказав нардеп.

На його думку, після того, як наприкінці жовтня Україна перейде на зимовий час, ця дискусія має знову бути піднята.

Однак її треба піднімати у сукупності з рішеннями Європейського Союзу, який також висловився за відмову від цих питань.

Біологічні ритм і здоров'я громадян

Руслан Стефанчук наголосив, що "найголовніше – її треба піднімати, беручи до уваги основний фактор, який цьому (переходу) суперечить".

Це біологічні ритми і здоров'я громадян України. Тому що ми всі можемо відчувати, що ця зміна часових рамок ніякої логічно доведеної економії, окрім пошкодження біоритмів і здоров'я людини, не принесла,

– додав спікер.

"Давайте почекаємо переведення України на зимовий час і тоді продовжимо дискусію щодо цього питання", – підсумував голова Верховної Ради.

Що цьому передувало

Український парламент 3 березня 2021 року схвалив у першому читанні законопроєкт про скасування переходу на літній і зимовий час.

Згодом документ відправили на повторне доопрацювання законопроєкт.

Традиція переходу на зимовий чи літній час: Щорічний перехід на літній час і повернення на поясний діє нині приблизно у 60 країнах.