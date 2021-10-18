Відповідну заяву спікер зробив під час брифінгу після погоджувальної ради.
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Ми перейшли на літній час – і голосувати його (законопроєкт у другому читанні – 24 канал) у період літнього часу, мені здається, немає сенсу, тому що ідеологія, яка закладалася у цей законопроєкт, – це зберегти природний для України час +2, а це зимовий час,
– сказав нардеп.
- На його думку, після того, як наприкінці жовтня Україна перейде на зимовий час, ця дискусія має знову бути піднята.
- Однак її треба піднімати у сукупності з рішеннями Європейського Союзу, який також висловився за відмову від цих питань.
Біологічні ритм і здоров'я громадян
Руслан Стефанчук наголосив, що "найголовніше – її треба піднімати, беручи до уваги основний фактор, який цьому (переходу) суперечить".
Це біологічні ритми і здоров'я громадян України. Тому що ми всі можемо відчувати, що ця зміна часових рамок ніякої логічно доведеної економії, окрім пошкодження біоритмів і здоров'я людини, не принесла,
– додав спікер.
"Давайте почекаємо переведення України на зимовий час і тоді продовжимо дискусію щодо цього питання", – підсумував голова Верховної Ради.
Що цьому передувало
- Український парламент 3 березня 2021 року схвалив у першому читанні законопроєкт про скасування переходу на літній і зимовий час.
- Згодом документ відправили на повторне доопрацювання законопроєкт.