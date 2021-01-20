Президент США Джо Байден в ближайшее время планирует подписать 19 указов. Их тексты уже готовы. Кстати, 17 из них отменят решение его предшественника Дональда Трампа.

Некоторые из указов отменяют сразу несколько решений Трампа. Об этом рассказала пресс-секретарь новоизбранного президента Джен Псаки, сообщает CNN.

Кстати Инаугурация Джо Байдена началась в США: хронология – фото, видео

В общем Байден может отменить около 100 решений. Вероятно, президент сделает это в первые дни на посту.

О каких указах говорится

Запуск инициативы "100 дней в масках". Американцы будут обязаны носить маски в федеральных учреждениях.

Создание должности координатора по противодействию пандемии коронавируса. Он будет отвечать за производство и доставку вакцин.

Мораторий на выборы и на выселение из-за долгов по меньшей мере до 31 марта 2021 года.

Удлинение паузы еще на месяц по выплате студенческих долгов.

Принять меры по предотвращению дискриминации в трудоустройстве на базе пола или сексуальной ориентации

Введение для госслужащих подписания этических обещаний. Они должны гарантировать, что действуют не в собственных интересах.

Отсрочка депортации, а также продление разрешения на работу для либерийцев до 30 июня 2022 года.

Введение защиты для тех, кто прибыл в США еще детьми.

Указы, связанные с решениями Трампа.

Остановка выхода из ВОЗ. Назначение главой американского представительства главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

Назначение главой американского представительства главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Присоединение к Парижскому климатическому соглашению.

Остановка нефтепровода Keystone XL. Кстати, Байден хочет пересмотреть около 100 решений Трампа по окружающей среде.

Отмена создания комиссии по вопросам патриотического воспитания.

Включить неграждан США в перепись населения. Это будет влиять на распределение квот в Конгрессе.

Разрешение на въезд в США из стран с мусульманским большинством.

Отмена усиленной борьбы с иммигрантами.

Остановка строительства стены на границе с Мексикой.

Обратите внимание! Инаугурация Байдена состоялась 20 января. Байден и вице-президент Камала Харрис приняли присягу и официально вступили в должность. Подробнее – читайте по ссылке.