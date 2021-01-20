Президент США Джо Байден найближчим часом планує підписати 19 указів. Їх тексти вже готові. До речі, 17 з них скасують рішення його попередника Дональда Трампа.

Деякі з указів скасовують одразу кілька рішень Трампа. Про це розповіла речниця новообраного президента Джен Псакі, повідомляє CNN.

До речі Інавгурація Джо Байдена почалася у США: хронологія – фото, відео

Загалом Байден може скасувати близько 100 рішень. Ймовірно, президент зробить це у перші дні на посаді.

Про які укази мовиться

Запуск ініціативи "100 днів у масках". Американці будуть зобов'язані носити маски у федеральних установах.

Створення посади координатора щодо протидії пандемії коронавірусу. Він відповідатиме за виробництво та доставку вакцин.

Мораторій на вибори та на виселення через борги щонайменше до 31 березня 2021 року.

Подовження паузи ще на місяць стосовно виплати студентських боргів.

Запровадити заходи за запобігання дискримінації у працевлаштуванні на базі статі або сексуальної орієнтації

Запровадження для держслужбовців підписання етичних обіцянок. Вони мають гарантувати, що діють не у власних інтересах.

Відтермінування депортації, а також продовження дозволу на роботу для ліберійців до 30 червня 2022 року.

Запровадження захисту для тих, хто прибув до США ще дітьми.

Укази, що пов'язані з рішеннями Трампа.

Зупинення виходу з ВООЗ . Призначення головою американського представництва головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі.

. Призначення головою американського представництва головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі. Приєднання до Паризької кліматичної угоди.

Зупинення нафтогону Keystone XL. До речі, Байден хоче переглянути близько 100 рішень Трампа щодо довкілля.

Скасування створення комісії з питань патріотичного виховання.

Включити негромадян США у перепис населення. Це впливатиме на розподіл квот у Конгресі.

Дозвіл на в’їзд до США з країн із мусульманською більшістю.

Скасування посиленої боротьби з іммігрантами.

Зупинка будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Зверніть увагу! Інавгурація Байдена відбулась 20 січня. Байден та віцепрезидентка Камала Харріс склали присягу та офіційно вступили на посаду. Детальніше – читайте за посиланням.