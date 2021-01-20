Скасують рішення Трампа: якими будуть перші укази Байдена
Президент США Джо Байден найближчим часом планує підписати 19 указів. Їх тексти вже готові. До речі, 17 з них скасують рішення його попередника Дональда Трампа.
Деякі з указів скасовують одразу кілька рішень Трампа. Про це розповіла речниця новообраного президента Джен Псакі, повідомляє CNN.
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Загалом Байден може скасувати близько 100 рішень. Ймовірно, президент зробить це у перші дні на посаді.
Про які укази мовиться
- Запуск ініціативи "100 днів у масках". Американці будуть зобов'язані носити маски у федеральних установах.
- Створення посади координатора щодо протидії пандемії коронавірусу. Він відповідатиме за виробництво та доставку вакцин.
- Мораторій на вибори та на виселення через борги щонайменше до 31 березня 2021 року.
- Подовження паузи ще на місяць стосовно виплати студентських боргів.
- Запровадити заходи за запобігання дискримінації у працевлаштуванні на базі статі або сексуальної орієнтації
- Запровадження для держслужбовців підписання етичних обіцянок. Вони мають гарантувати, що діють не у власних інтересах.
- Відтермінування депортації, а також продовження дозволу на роботу для ліберійців до 30 червня 2022 року.
- Запровадження захисту для тих, хто прибув до США ще дітьми.
Укази, що пов'язані з рішеннями Трампа.
- Зупинення виходу з ВООЗ. Призначення головою американського представництва головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі.
- Приєднання до Паризької кліматичної угоди.
- Зупинення нафтогону Keystone XL. До речі, Байден хоче переглянути близько 100 рішень Трампа щодо довкілля.
- Скасування створення комісії з питань патріотичного виховання.
- Включити негромадян США у перепис населення. Це впливатиме на розподіл квот у Конгресі.
- Дозвіл на в’їзд до США з країн із мусульманською більшістю.
- Скасування посиленої боротьби з іммігрантами.
- Зупинка будівництва стіни на кордоні з Мексикою.
Зверніть увагу! Інавгурація Байдена відбулась 20 січня. Байден та віцепрезидентка Камала Харріс склали присягу та офіційно вступили на посаду. Детальніше – читайте за посиланням.
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