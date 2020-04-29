Отмену "зарплатного рабства" отложили на 2021 год
Национальный банк Украины одобрил необходимые процедурные постановления, которые помогут отменить "зарплатное рабство", когда работник сам сможет выбирать банк, на счет которого будет получать зарплату. Правда, вступление в силу таких изменений отложили на 2021 год.
Об оптимизации порядка перевода денег работодателем на зарплату работникам сообщил Национальный банк Украины.
К слову Отмена "зарплатного рабства" вышло на финишную прямую: детали
Там объснили, что такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве последнего самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.
Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике,
– отметил заместитель главы НБУ Сергей Холод.
На оптимизацию порядка денежных переводов, которая позволяет отменить "зарплатное рабство" уже отреагировал и экс-министр Дмитрий Дубилет. Именно он был одним из инициаторов такого нововведения.
"Украинцам будет значительно легче "уговаривать" бухгалтеров отправлять деньги на карты того банка, который им удобен, а не того, с которым у предприятия заключен зарплатный проект. К сожалению, это вступит в силу только с января 2021 года", – подчеркнул Дубилет.
К слову, причину отсрочки Нацбанк объясняет необходимостью того, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.
Отмена "зарплатного рабства": коротко
Нововведение призвано дать возможность учитывать пожелания работников. До сих пор предприятие заключало контракт о выплате зарплаты с банком, не спрашивая мнения сотрудников.
Для этого работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN (международный банковский счет), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка.
Как пояснили в Национальном банке, это позволит улучшить качество услуг украинских банков. Это будет происходить путем расширения спектра услуг и конкуренции между банками.
Начали отмену зарплатного рабства еще в конце 2019 года. Ранее в правительстве рассчитывали, что "зарплатное рабство" отменят уже с мая 2020 года. Однако с тех пор изменилось как правительство, так и экономические и политические обстоятельства.