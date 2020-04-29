21:54
29 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Отмену "зарплатного рабства" отложили на 2021 год

      - Читати новину українською
      Зарплатное рабство в Украине отменят с 1 января 2021
      "Зарплатное рабство" отменят с 1 января 2021 года / Иллюстративное фото

      Национальный банк Украины одобрил необходимые процедурные постановления, которые помогут отменить "зарплатное рабство", когда работник сам сможет выбирать банк, на счет которого будет получать зарплату. Правда, вступление в силу таких изменений отложили на 2021 год.

      Об оптимизации порядка перевода денег работодателем на зарплату работникам сообщил Национальный банк Украины.

      К слову Отмена "зарплатного рабства" вышло на финишную прямую: детали

      Там объснили, что такая новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве последнего самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы.

      Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике,
      – отметил заместитель главы НБУ Сергей Холод.

      На оптимизацию порядка денежных переводов, которая позволяет отменить "зарплатное рабство" уже отреагировал и экс-министр Дмитрий Дубилет. Именно он был одним из инициаторов такого нововведения.

      "Украинцам будет значительно легче "уговаривать" бухгалтеров отправлять деньги на карты того банка, который им удобен, а не того, с которым у предприятия заключен зарплатный проект. К сожалению, это вступит в силу только с января 2021 года", – подчеркнул Дубилет.

      К слову, причину отсрочки Нацбанк объясняет необходимостью того, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

      Отмена "зарплатного рабства": коротко

      Нововведение призвано дать возможность учитывать пожелания работников. До сих пор предприятие заключало контракт о выплате зарплаты с банком, не спрашивая мнения сотрудников.

      Для этого работник просто указывает бухгалтеру свой IBAN (международный банковский счет), а бухгалтер формирует простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка.

      Как пояснили в Национальном банке, это позволит улучшить качество услуг украинских банков. Это будет происходить путем расширения спектра услуг и конкуренции между банками.

      Начали отмену зарплатного рабства еще в конце 2019 года. Ранее в правительстве рассчитывали, что "зарплатное рабство" отменят уже с мая 2020 года. Однако с тех пор изменилось как правительство, так и экономические и политические обстоятельства.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины НБУ Работа Дмитрий Дубилет – новости Зарплата Банки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Что изменится в мае: открытие рынков, индексация пенсий и окончание карантина
      сегодня , 20:02 Что изменится в мае: открытие рынков, индексация пенсий и окончание карантина
      Вероніка Климська
      Миграция в США: почему Трамп ограничил въезд в страну
      сегодня , 19:20 Миграция в США: почему Трамп ограничил въезд в страну
      Світлана Попова