Скасування "зарплатного рабства" відтермінували на 2021 рік

Національний банк України схвалив необхідні процедурні постанови, які допоможуть скасувати "зарплатне рабство", коли працівник сам зможе обирати банк, на рахунок якого отримуватиме зарплату. Щоправда, набуття чинності таких змін відтермінували на 2021 рік.

Про оптимізацію порядку переказу грошей роботодавцем на зарплату працівникам повідомив Національний банк України.

До слова Скасування "зарплатного рабства" вийшло на фінішну пряму: деталі

Там пояснили, що така новація дозволить уникнути конфліктних ситуацій між роботодавцем та працівником щодо права останнього самостійно обирати банк для отримання заробітної плати.

Працівник, а не роботодавець, має самостійно обирати банк, що обслуговуватиме його рахунок. Таке право передбачене законодавством про оплату праці і ми хочемо, щоб воно дійсно реалізовувалося на практиці,

– наголосив заступник голови НБУ Сергій Холод.

На оптимізацію порядку грошових переказів, яка дозволяє скасувати "зарплатне рабство" уже відреагував і ексміністр Дмитро Дубілет. Саме він був одним з ініціаторів такого нововведення.

"Українцям буде значно легше "вмовляти" бухгалтерів відправляти гроші на карти того банку, який їм зручний, а не того, з яким у підприємства укладено зарплатний проєкт. На жаль, це набуде чинності лише з січня 2021 року", – підкреслив Дубілет.

Скасування "зарплатного рабства": коротко

Нововведення покликане дати можливість враховувати побажання працівників. Досі підприємство укладало контракт про виплату зарплати з банком, не питаючи думки співробітників.

Для цього працівник просто вказує бухгалтеру свій IBAN (міжнародний банківський рахунок), а бухгалтер формує просту відомість для всіх співробітників, незалежно від банку.

Як пояснили у Національному банку, це дозволить покращити якість послуг українських банків. Це відбуватиметься шляхом розширення спектру послуг та конкуренції між банками.

Розпочали скасування зарплатного рабства ще наприкінці 2019 року. Раніше в уряді розраховували, що "зарплатне рабство" скасують уже з травня 2020 року. Втім з того часу змінився як уряд, так і економічно-політичні обставини.