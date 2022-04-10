Об этом в эфире 24 канала заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Актуально Если бы мы были в НАТО – этой войны не было бы, – Зеленский

Он подчеркнул, что война закончится, а украинские Вооруженные Силы показали, что они лучшие, по меньшей мере, в Европе, по вопросам подготовки, мотивации, умения использовать все возможности.

Я думаю, что после этой войны отношение НАТО к Украине должно измениться в корне,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины.

В то же время, как отметил Огрызко, об этом важно говорить в каждой западной столице и непосредственно в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.