Об отношении украинцев к президентам и главам правительств стран мира свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Рейтингом".

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Лучше всего украинцы относятся к таким политикам

Канцлеру Германии Ангеле Меркель: 73% – положительно, 19% – отрицательно.

Президента США Джо Байдена положительно оценили 64% опрошенных, отрицательно – 19%.

Интересно, что в динамике за последние несколько месяцев отношение к американскому лидеру несколько улучшилось, зато к немецкому лидеру – ухудшилось.

Французского президента Эммануэля Макрона позитивно оценили 57%, отрицательно – 19%, не смогли оценить или не знают такого – 23%.

Лидера Польши Анджея Дуду положительно оценили 54%, отрицательно – 10%, не смогли оценить или не знают – 37%.

Путин почти не вызывает симпатий

Зато отношение к руководителям Беларуси и России среди украинцев преимущественно негативное.

К Александру Лукашенко негативно относятся 59% опрошенных, положительно – 34%.

В течение последнего года отношение к самопровозглашенного президента Беларуси ухудшилось с 45 до 34%, а за последние 2 года – два раза: с 67 до 34%.

К Владимиру Путину негативно относятся 81%, положительно – только 15%.

Как украинцы относятся к мировым лидерам / Инфографика "Рейтинга"