Про ставлення українців до президентів та глав урядів країн світу свідчать результати опитування, проведеного "Рейтингом".

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Найкраще українці ставляться до таких політиків

Канцлерки Німеччини Ангели Меркель: 73% – позитивно, 19% – негативно.

Президента США Джо Байдена позитивно оцінили 64% опитаних, негативно – 19%.

Цікаво, що в динаміці за останні кілька місяців ставлення до американського лідера дещо покращилось, натомість до німецької лідерки – погіршилося.

Французького президента Емануеля Макрона позитивно оцінили 57%, негативно – 19%, не змогли оцінити або не знають такого – 23%.

Лідера Польщі Анджея Дуди позитивно оцінили 54%, негативно – 10%, не змогли оцінити або не знають – 37%.

Путін майже не викликає симпатій

Натомість ставлення до очільників Білорусі та Росії серед українців переважно негативне.

До Олександра Лукашенка негативно ставляться 59% опитаних, позитивно – 34%.

Протягом останнього року ставлення до самопроголошеного президента Білорусі погіршилося з 45 до 34%, а за останні 2 роки – вдвічі: з 67 до 34%.

До Володимира Путіна негативно ставляться 81%, позитивно – тільки 15%.



Як українців ставляться до світових лідерів / Інфографіка "Рейтингу"