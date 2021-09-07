У п'ятірці політиків, за яких би не голосували українці опинився і чинний президент Володимир Зеленський. Проти нього виступили 24% опитаних.

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За кого б не голосували українці на виборах президента

  • Петро Порошенко – 45% опитаних;
  • Юлія Тимошенко – 38%;
  • Юрій Бойко – 35%;
  • Олег Ляшко – 25%;
  • Володимир Зеленський – 24%;
  • Арсеній Яценюк – 18%;
  • Олег Тягнибок – 16%;
  • Євгеній Мураєв – 15%;
  • Володимир Гройсман – 12%;
  • Дмитро Разумков – 10%;
  • Ігор Смешко – 9%;
  • Кіра Рудик – 9%.

антирейтинг президентів
Антирейтинг президентів / Скриншот

Що відомо про опитування

Дослідження проводили впродовж 2 – 4 вересня 2021 року. Загалом опитали 2500 повнолітніх мешканців всіх регіонів України, крім тимчасово окупованих. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютерів). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.