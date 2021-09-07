У п'ятірці політиків, за яких би не голосували українці опинився і чинний президент Володимир Зеленський. Проти нього виступили 24% опитаних.

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За кого б не голосували українці на виборах президента

Петро Порошенко – 45% опитаних;

Юлія Тимошенко – 38%;

Юрій Бойко – 35%;

Олег Ляшко – 25%;

Володимир Зеленський – 24%;

Арсеній Яценюк – 18%;

Олег Тягнибок – 16%;

Євгеній Мураєв – 15%;

Володимир Гройсман – 12%;

Дмитро Разумков – 10%;

Ігор Смешко – 9%;

Кіра Рудик – 9%.

Зверніть увагу! У липні лідерами антирейтингу були ті ж політики. Водночас Зеленський був на 3 місці з результатом 27%, а тепер він посунувся на 5 щабель.



Антирейтинг президентів / Скриншот