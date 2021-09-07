У п'ятірці політиків, за яких би не голосували українці опинився і чинний президент Володимир Зеленський. Проти нього виступили 24% опитаних.
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За кого б не голосували українці на виборах президента
- Петро Порошенко – 45% опитаних;
- Юлія Тимошенко – 38%;
- Юрій Бойко – 35%;
- Олег Ляшко – 25%;
- Володимир Зеленський – 24%;
- Арсеній Яценюк – 18%;
- Олег Тягнибок – 16%;
- Євгеній Мураєв – 15%;
- Володимир Гройсман – 12%;
- Дмитро Разумков – 10%;
- Ігор Смешко – 9%;
- Кіра Рудик – 9%.
Антирейтинг президентів / Скриншот