Другим після п'ятого глави держави йде проросійський політик від ОПЗЖ Юрій Бойко. Проти соратника Медведчука виступили 36% громадян.
Читайте також Зеленський лідирує в президентському рейтингу на початку липня, далі – Порошенко й Бойко
Трійку антилідерів закриває глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Її не бажають бачити на посаді президента 32% українських виборців.
Президентський антирейтинг
Громадяни України визначилися за кого б не проголосували за жодних обставинах.
- Петро Порошенко – 45%;
- Юрій Бойко – 36%;
- Юлія Тимошенко – 32%;
- Володимир Зеленський – 27%;
- Олег Ляшко – 24%;
- Арсеній Яценюк – 16%;
- Олег Тягнибок – 16%;
- Євгеній Мураєв – 15;
- Володимир Гройсман – 13;
- Кіра Рудик – 9;
- Ігор Смешко – 8;
- Інший кандидат – 7;
- Важко відповісти – 9.
Порошенко очолив президентський антирейтинг / Дані соцгрупи "Рейтинг"
До теми Рейтинг політсил у липні: до Ради потрапляють 4 партії