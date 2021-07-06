Другим після п'ятого глави держави йде проросійський політик від ОПЗЖ Юрій Бойко. Проти соратника Медведчука виступили 36% громадян.

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Трійку антилідерів закриває глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Її не бажають бачити на посаді президента 32% українських виборців.

Президентський антирейтинг

Громадяни України визначилися за кого б не проголосували за жодних обставинах.

Петро Порошенко – 45%;

Юрій Бойко – 36%;

Юлія Тимошенко – 32%;

Володимир Зеленський – 27%;

Олег Ляшко – 24%;

Арсеній Яценюк – 16%;

Олег Тягнибок – 16%;

Євгеній Мураєв – 15;

Володимир Гройсман – 13;

Кіра Рудик – 9;

Ігор Смешко – 8;

Інший кандидат – 7;

Важко відповісти – 9.



Порошенко очолив президентський антирейтинг / Дані соцгрупи "Рейтинг"

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