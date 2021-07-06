Вторым после пятого главы государства идет пророссийский политик от ОПЗЖ Юрий Бойко, против него выступили 36% украинцев.

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Тройку неудачников закрывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ее не желают видеть в президентском кресле 32% избирателей.

Президентский антирейтинг

Граждане Украины определились за кого бы не проголосовали ни при каких обстоятельствах.

Петр Порошенко – 45%;

Юрий Бойко – 36%;

Юлия Тимошенко – 32%;

Владимир Зеленский – 27%;

Олег Ляшко – 24%;

Арсений Яценюк – 16%;

Олег Тягнибок – 16%;

Евгений Мураев – 15;

Владимир Гройсман – 13;

Кира Рудик – 9;

Игорь Смешко – 8;

Другой кандидат – 7;

Трудно ответить – 9.



Порошенко возглавил президентский антирейтинг / Данные соцгруппы "Рейтинг"

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