Вторым после пятого главы государства идет пророссийский политик от ОПЗЖ Юрий Бойко, против него выступили 36% украинцев.
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Тройку неудачников закрывает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Ее не желают видеть в президентском кресле 32% избирателей.
Президентский антирейтинг
Граждане Украины определились за кого бы не проголосовали ни при каких обстоятельствах.
- Петр Порошенко – 45%;
- Юрий Бойко – 36%;
- Юлия Тимошенко – 32%;
- Владимир Зеленский – 27%;
- Олег Ляшко – 24%;
- Арсений Яценюк – 16%;
- Олег Тягнибок – 16%;
- Евгений Мураев – 15;
- Владимир Гройсман – 13;
- Кира Рудик – 9;
- Игорь Смешко – 8;
- Другой кандидат – 7;
- Трудно ответить – 9.
Порошенко возглавил президентский антирейтинг / Данные соцгруппы "Рейтинг"