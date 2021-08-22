Про це мовиться у свіжому опитуванні соціологічної групи "Рейтинг". Згідно з його результатами, атеїсти зазнають менших проявів нетолерантності, ніж представники ЛГБТ.

Важливо Молодь найчастіше відчуває радість і гордість за себе та Україну

Дослідження показало, що з негативним ставленням до себе найчастіше стикаються:

47% – ЛГБТ-спільнота;

42% – люди, які вирішили не мати дітей;

28% – атеїсти.

Молоді жінки 16-24 років створили окремий тренд за рівнем високої толерантності – з них третина ставиться позитивно до ЛГБТ та чайлдфрі, при тому що в серед хлопців цього ж віку таких втричі менше,

– зазначили дослідники.



Ставлення до представників ЛГБТ, чайлдфрі та атеїстів / Фото соціологічної групи "Рейтинг"

Загалом же, так зване покоління незалежності виявилося найтолерантнішим, особливо люди 16 – 24 років. До усіх трьох категорій їх ставлення:

60 – 70% – скоріше нейтральне,

20% – позитивне,

до 20% – негативне.

Цікаво, що рівень толерантності з віком знижується і досягає найнижчого рівня у найстаршому віці (61+).

Географічне розташування респондентів

Серед регіонів найбільш толерантним є Київ. А от схід і захід схожі у своєму консерватизмі. Різниця лише в тому, що захід менш толерантний до невіруючих, а Донбас – до ЛГБТ-спільноти.



Як змінюється думка в залежності від регіонів / Фото соціологічної групи "Рейтинг"

Політичні вподобання

Найбільше не сприймають прозахідні цінності виборці Юрія Бойка та Євгена Мураєва. Водночас виборці Володимира Зеленського разом з виборцями Петра Порошенка відносно толерантніші до усіх категорій (серед них переважає нейтральне ставлення).