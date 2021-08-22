Об этом говорится в свежем опросе социологической группы "Рейтинг". Согласно его результатам, атеисты испытывают меньшие проявления нетолерантности, чем представители ЛГБТ.
Важно Молодежь чаще всего чувствует радость и гордость за себя и Украину
Исследование показало, что с негативным отношением к себе чаще всего сталкиваются:
- 47% – ЛГБТ-сообщество;
- 42% – люди, которые решили не иметь детей;
- 28% – атеисты.
Молодые женщины 16-24 лет создали отдельный тренд по уровню высокой толерантности – из них треть относится положительно к ЛГБТ и чайлдфри, при том что в среди юношей этого же возраста таких втрое меньше,
– отметили исследователи.
Отношение к представителям ЛГБТ, чайлдфри и атеистов / Фото социологической группы "Рейтинг"
В целом же, так называемое поколение независимости оказалось самым толерантным, особенно люди 16-24 лет. Ко всем трем категориям их отношения:
- 60-70% – скорее нейтральное,
- 20% – положительное,
- до 20% – отрицательное.
Интересно, что уровень толерантности с возрастом снижается и достигает самого низкого уровня в самом старшем возрасте (61+).
Географическое расположение респондентов
Среди регионов наиболее толерантным является Киев. А вот Восток и Запад схожи в своем консерватизме. Разница лишь в том, что запад менее толерантен к неверующим, а Донбасс – к ЛГБТ-сообществу.
Как меняется мнение в зависимости от регионов / Фото социологической группы "Рейтинг"
Политические предпочтения
Больше всего не воспринимают прозападные ценности избиратели Юрия Бойко и Евгения Мураева. В то же время избиратели Владимира Зеленского вместе с избирателями Петра Порошенко относительно толерантнее ко всем категориям (среди них преобладает нейтральное отношение).
Что известно об исследовании?
Опрос социологической группы рейтинг проводился с 20 июля по 9 августа 2021 года методом телефонного интервью. В целом опросили 20 тысяч респондентов во всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий крыма и Донбасса. Участие в опросе приняло взрослое население Украины в возрасте от 16 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1,0%, по области – не более 4%.