Провозглашение Союза Советских Социалистических Республик произошло почти 100 лет назад – 30 декабря 1922 года. Хотя формально СССР являлся союзом суверенных государств, фактически вся власть концентрировалась в союзном центре.

Интересно СССР действительно распадается только сейчас, и это делают именно украинцы, – глава сейма Латвии

Около 90% украинцев против возвращения Советского Союза

Социологическая служба Центра Разумкова в сентябре – октябре 2022 года провела опрос украинцев. Среди вопросов – как они относятся к СССР.

Полученные результаты сравнивались с теми, что были в предыдущие годы.

В 2000 году лишь чуть более половины, 53% респондентов, однозначно отвечали, что не стремятся к восстановлению Советского Союза.

В 2021 году доля таких составляла уже 69%.

По данным опроса 2022 года – 87%.

Однозначно хотят восстановления СССР только 3% опрошенных, в то время как в 2000 году таких было 19%, а в 2021 году – 10%.

Еще 11% респондентов ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально". В 2000 году таких было 28,5%, а в 2021 году – 21%.

Доля тех, кто не хотел бы восстановления СССР, на Юге и Востоке Украины несколько ниже, чем на Западе – 72% и 81% против 93% и 89%. Несмотря на это, во всех регионах противники восстановления СССР составляют подавляющее большинство.

В возрастном разрезе они делятся так:

среди представителей старшей возрастной группы, те, кто не хотел бы восстановления Советского Союза, составляют 74,5%,

среди тех, кому меньше 30 лет, эта доля растет до 95%.

В свою очередь, среди тех, кто в семье говорит на русском языке, эта доля составляет 79%, а среди тех, кто на украинском – 90%.

Смотрите фото результатов опроса / Скриншот с сайта "Разумков центр"

Как проводили опрос

Соцопрос проводился при поддержке Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине с 22 сентября по 1 октября 2022 года. Респондентов опрашивали методом face-to-face в:

Киеве,

Винницкой,

Волынский,

Днепропетровской,

Житомирской,

Закарпатской,

Запорожский,

Ивано-Франковской,

Киевской,

Кировоградской,

Львовской,

Николаевской,

Одесской,

Полтавской,

Ровенской,

Сумской,

Тернопольской,

Харьковской,

Хмельницкой,

Черкасской,

Черниговской,

Черновицкой области.

В Запорожской, Николаевской, Харьковской областях специалисты работали только на тех территориях, которые контролирует правительство Украины и где не продолжаются боевые действия.

Опрос проводился в 112 населенных пунктах – 57 городских и 55 сельских. В нем принял участие 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки без учета дизайн-эффекта не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов украинцев.