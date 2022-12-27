Проголошення Союзу Радянських Соціалістичних Республік відбулося майже 100 років тому – 30 грудня 1922 року. Хоча формально СРСР був союзом суверенних держав, фактично вся влада концентрувалася в союзному центрі.

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Майже 90% українців проти повернення Радянського Союзу

Соціологічна служба Центру Разумкова у вересні – жовтні 2022 року провела опитування українців. Серед питань – як вони ставляться до СРСР.

Отримані результати порівнювалися з тими, які були в попередні роки.

У 2000 році лише трохи більш ніж половина, 53% респондентів, однозначно відповідали, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу.

У 2021 році частка таких становила вже 69%.

За даними опитування 2022 року – 87%.

Однозначно хочуть відновлення СРСР лише 3% опитаних, тоді як у 2000 році таких було 19%, а у 2021 році – 10%.

Ще 11% респондентів відповіли "так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально". У 2000 році таких було 28,5%, а у 2021 році – 21%.

Частка тих, хто не хотів би відновлення СРСР, на Півдні та Сході України дещо нижча, ніж на Заході – 72% і 81% проти 93% і 89%. Попри це, у всіх регіонах противники відновлення СРСР становлять переважну більшість.

У віковому розрізі вони поділяються так:

серед представників найстаршої вікової групи, ті, хто не хотів би відновлення Радянського Союзу, становлять 74,5%,

серед тих, кому менше ніж 30 років, ця частка зростає до 95%.

Своєю чергою, серед тих, хто в родині розмовляє російською мовою, ця частка становить 79%, а серед тих, хто українською – 90%.

Дивіться фото результатів опитування / Скриншот з сайту "Разумков центр"

Як проводили опитування

Соцопитування проводили за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року. Респондентів опитували методом face-to-face у:

Києві,

Вінницькій,

Волинській,

Дніпропетровській,

Житомирській,

Закарпатській,

Запорізькій,

Івано-Франківській,

Київській,

Кіровоградській,

Львівській,

Миколаївській,

Одеській,

Полтавській,

Рівненській,

Сумській,

Тернопільській,

Харківській,

Хмельницькій,

Черкаській,

Чернігівській,

Чернівецькій областях.

У Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях фахівці працювали лише на тих територіях, які контролює уряд України та де не тривають бойові дії.

Опитування проводили у 112 населених пунктах – 57 міських та 55 сільських. У ньому взяв участь 2021 респондент віком від 18 років. Похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів українців.