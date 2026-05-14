"Это было нелегко": Ермак рассказал, имел ли эмоциональные разговоры с Зеленским

Бывшего главу Офиса Президента спросили, какие у него были отношения с Зеленским. Речь о времени, когда Андрей Ермак ушел с должности.

Журналисты задали этот вопрос 13 мая, во второй день суда по делу Ермака. Детали передает Новости.LIVE.

Действительно ли Ермак ссорился с Зеленским, когда ушел с должности?

Журналисты спросили Ермака, просил ли президент его остаться. Тот ответил, что глава государства понял позицию своего подчиненного, но не уговаривал.

"Он понял, что это моя такая позиция. Я ее рассказал – не для того, чтобы просить остаться. Он понял мою позицию и согласился с ней", – поделился Ермак.

В то же время он отрицает, что имел эмоциональные разговоры с президентом. Я видел это в прессе. Нет, у нас был абсолютно нормальный разговор, и когда я принес там заявление и так далее. Безусловно, все это было нелегко, и все это время, и то, что потом происходило. Безусловно,

– уточнил экс-чиновник.

Контекст. В начале декабря 2025 года СМИ писали, якобы Андрей Ермак устроил президенту истерику с упреками и обвинениями. По крайней мере об этом написала "Украинская правда". По данным "РБК-Украина", обошлось без криков.

Также медийщики спросили, почему Ермак не пошел на фронт, как обещал. То есть напомнили его комментарий The New York Post.

Бывший глава ОП сбивчиво сказал, что это не был его комментарий – мол, это просто была личная переписка.

Напомним, 28 ноября 2025 года журналистка издания Кейтлин Дорнбос общалась текстом с Ермаком.

Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек,

– написал он тогда.

Это было через несколько часов после того, как тогдашний глава Офиса Президента подал в отставку.