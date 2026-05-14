Журналісти поставили це питання 13 травня, в другий день суду в справі Єрмака. Деталі передає Новини.LIVE.

Дивіться також Закликала виїхати за кордон: у суді над Єрмаком оприлюднили переписку з "Веронікою Феншуй"

Чи справді Єрмак сварився із Зеленським, коли пішов з посади?

Журналісти запитали Єрмака, чи просив президент його залишитися. Той відповів, що глава держави зрозумів позицію свого підлеглого, але не вмовляв.

Єрмак розповів, чи сварився з Зеленським і чому не пішов на фронт: дивіться відео

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

"Він зрозумів, що це моя така позиція. Я її розказав – не для того, щоб просити залишитися. Він зрозумів мою позицію і погодився з нею", – поділився Єрмак.

Водночас він заперечив, що мав емоційні розмови з президентом. Я бачив це в пресі. Ні, в нас була абсолютно нормальна розмова, і коли я приніс там заяву і так далі. Безумовно, все це було нелегко, і весь цей час, і те, що потім відбувалося. Безумовно,

– уточнив експосадовець.

Контекст. На початку грудня 2025 року ЗМІ писали, буцімто Андрій Єрмак влаштував президенту істерику з докорами та звинуваченнями. Принаймні про це написала "Українська правда". За даними "РБК-Україна", минулося без криків.

Також медійники запитали, чому Єрмак не пішов на фронт, як обіцяв. Тобто нагадали його коментар The New York Post.

Колишній глава ОП плутано сказав, що це не був його коментар – мовляв, це просто було особисте листування.

Повідомлення Єрмака журналістам про те, що він іде на фронт

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року журналістка видання Кейтлін Дорнбос спілкувалася текстом із Єрмаком.

Я вирушаю на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я чесна і порядна людина,

– написав він тоді.

Це було за кілька годин після того, як тодішній очільник Офісу Президента подав у відставку.