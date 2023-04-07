Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он убежден, что для Украины очень важна позиция Пекина относительно ядерного вопроса.

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Си возмущен поведением Путина

Пионтковский отметил, что Си Цзиньпин категорически осуждает ядерный шантаж со стороны России. Путин и глава КНР подписали документ, одним из пунктов которого была категорическая позиция по поводу недопустимости использования и распространения ядерного оружия.

Не успел Си долететь до Пекина, как Путин начал свой любимый ядерный шантаж, обсуждать, как он будет размещать ядерное оружие. Китай дал понять Путину, что он очень недоволен,

– считает он.

Также оппозиционер уверен, что после таких событий Си Цзиньпин точно не будет снабжать Россию тяжелым вооружением.

Пионтковский об отношениях Китая и России: смотрите видео

Путин плюнул в лицо Си

Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун подчеркнул, что заявление о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином – это всего лишь "риторика". Также посол заявил, что Китай не поддерживает войну в Украине.

По словам Андрея Пионтковского, заявление Фу Цуна свидетельствует о том, что Китай очень раздражен таким поведением Путина.

"Он достаточно резко высказался о выходке Путина. Заявление Фу Цуна показывает высокую степень раздражения Китая и лично Си таким поведением Путина. Он (Путин – 24 Канал) плюнул ему в лицо", – добавил публицист.

Заявления посла Китая в Евросоюзе: коротко