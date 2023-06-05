Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционер, юрист, блоггер Марк Фейгин. По его словам, может продолжаться эскалация вокруг Тайваня.

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"Считаю, что дальше "риторической конфронтации" дело не пойдет. Китай точно не будет воевать с США. Может ли продолжаться эскалация вокруг Тайваня? Возможно, да. Но США в долгу не остаются", – убежден он.

"Глупое упрямство Китая"

Фейгин отметил, что Китай подтягивает к себе вассалов из центра Азии, Африки. США создали AUKUS, куда хотят привлечь Южную Корею и Японию. Кроме того, Тайвань находится в военных отношениях с Вашингтоном.

Не думаю, что это приведет к обострению, войне. Китай гнет свою линию: "Отдайте нам Тайвань. Мы готовы сотрудничать в вопросе деактивации России и тому подобное". По моему мнению, это глупое упрямство Китая,

– сказал юрист.

Оппозиционер обратил внимание, что 14 ноября в преддверии саммита G20 на Бали лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден "хорошо поговорили". Однако спустя некоторое время Пекин начал продвигать свой "мирный план".

Обратите внимание! AUKUS – трехсторонний оборонный пакт, созданный Австралией, Великобританией и США. Предпосылкой создания стало обеспокоенность государств ростом военного присутствия КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.

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