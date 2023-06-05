Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционер, юрист, блоггер Марк Фейгин. По его словам, может продолжаться эскалация вокруг Тайваня.
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"Считаю, что дальше "риторической конфронтации" дело не пойдет. Китай точно не будет воевать с США. Может ли продолжаться эскалация вокруг Тайваня? Возможно, да. Но США в долгу не остаются", – убежден он.
"Глупое упрямство Китая"
Фейгин отметил, что Китай подтягивает к себе вассалов из центра Азии, Африки. США создали AUKUS, куда хотят привлечь Южную Корею и Японию. Кроме того, Тайвань находится в военных отношениях с Вашингтоном.
Не думаю, что это приведет к обострению, войне. Китай гнет свою линию: "Отдайте нам Тайвань. Мы готовы сотрудничать в вопросе деактивации России и тому подобное". По моему мнению, это глупое упрямство Китая,
– сказал юрист.
Оппозиционер обратил внимание, что 14 ноября в преддверии саммита G20 на Бали лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден "хорошо поговорили". Однако спустя некоторое время Пекин начал продвигать свой "мирный план".
Фейгин об отношениях США и Китая: смотрите видео
Корабли США и Китая чуть не столкнулись возле Тайваня
- В Тайванском проливе 3 июня произошел крайне опасный инцидент между военными кораблями США и Китая. Корабль КНР приблизился к линии примерно в 150 метрах от удара по эсминцу США.
- Журналисты Global News утверждают, что это была провокация со стороны Китая. Они путешествовали на судне HMCS Montreal, фрегате Канады, участвующем в совместной американо-канадской миссии по судоходству.
- Военно-морские силы США опубликовали видео инцидента в Тайванском проливе. Инцидент произошел на фоне того, как обе страны обменялись обвинениями в отказе от военных переговоров.