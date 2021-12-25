Дипломаты обнародовали в сети сообщение. В нем вспомнили о признании США независимости Украины и прокомментировали текущие отношения государств.
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Отношения США и Украины крепки, как никогда до сих пор
В посольстве напомнили, что именно 25 декабря 30 лет назад Соединенные Штаты официально признали Украину как независимое и суверенное государство.
Отношения между США и Украиной сейчас крепки, как никогда, поскольку мы вместе работаем над обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины,
– подчеркнули дипломаты.
Они добавили, что Вашингтон поддерживает процветание Украины, а также демократическое и евроатлантическое ее будущее.
Признание Вашингтоном независимости Украины: что известно
- 25 декабря 1991 года США официально признали Украину как независимое государство после развала СССР. Тогдашний президент Джордж Буш объявил об этом решении в своем обращении к нации.
- Дипломатические отношения страны установили 3 января 1992 года.
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Текст сообщения Посольства США в Украине:
Сегодня мы отмечаем 30 лет с тех пор, как Соединенные Штаты официально признали Украину как независимое и суверенное государство. Отношения между США и Украиной сейчас крепки, как никогда, поскольку мы вместе работаем над обеспечением суверенитета и территориальной целостности Украины и созданием процветающего, демократического и евроатлантического будущего Украины.