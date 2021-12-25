Дипломати оприлюднили у мережі повідомлення. У ньому згадали про визнання США незалежності України та прокоментували поточні відносини держав.

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Відносини США та України міцні, як ніколи досі

У посольстві нагадали, що саме 25 грудня 30 років тому Сполучені Штати офіційно визнали Україну як незалежну і суверенну державу.

Відносини між США та Україною зараз міцні, як ніколи, оскільки ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України,

– наголосили дипломати.

Вони додали, що Вашингтон підтримує процвітання України, а також демократичне та євроатлантичне її майбутнє.

Визнання Вашингтоном незалежності України: що відомо

25 грудня 1991 року США офіційно визнали Україну як незалежну державу після розвалу СРСР. Тодішній президент Джордж Буш оголосив про це рішення у своєму зверненні до нації.

Дипломатичні відносини країни встановили 3 січня 1992 року.

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Текст допису Посольства США в Україні:

Сьогодні ми відзначаємо 30 років відтоді, як Сполучені Штати офіційно визнали Україну як незалежну і суверенну державу. Відносини між США та Україною зараз міцні, як ніколи, оскільки ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України та створенням процвітаючого, демократичного та євроатлантичного майбутнього України.