Однако благодаря эффективной дипломатии президент Украины смог изменить отношение Трампа. Об этом 24 Каналу сказал доктор политических наук Якуб Корейба, назвав феноменом то, как украинский лидер ведет переговоры с США.

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Зеленский смог улучшить отношения с Трампом

Владимир Зеленский смог выдержать давление со стороны Дональда Трампа и выждал, когда обстоятельства заставят американского президента действовать в интересах Украины. Такого не умеют даже опытные политики и дипломаты, особенно имея дело с эксцентричным Трампом.

Хотя после перепалки в Овальном кабинете, которая произошла 28 февраля, все говорили, мол, все пропало, Трамп бросает Украину, никогда больше не поговорит с Зеленским.

Но видите, насколько действия Зеленского были правильные и просчитанные. У него есть тонкое чувство, как общаться с такими людьми как Трамп. Хватило просто не наделать глупостей и дождаться, чтобы россияне сами сделали все так, чтобы Трамп понял, что с ними нельзя иметь дело,

– сказал Корейба.

Россияне, целуясь и обнимаясь с Си Цзиньпинем, Ким Чен Ыном и остальными диктаторами, которых ненавидит мир, сами сделали так, что Трампу невозможно с ними о чем-то договориться. Ведь единственное, что Путин может дать Трампу – союз против Китая, а больше его ничего и не интересует.

Трамп был прав, когда говорил, что у Зеленского нет "козырей", однако даже несмотря на это, он смог обыграть россиян. В то же время россияне всегда хотят получить все и сразу, но на этот раз потеряли потенциал заключить сделку, которая была бы Трампу интересна.

К слову, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермака отметил, что решающее значение для отношений между государствами именно малая встреча Трампа с Зеленским в Ватикане изменила отношение США к Украине.