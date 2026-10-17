Об этом он заявил во время онлайн-встречи с журналистами 17 октября.

Что этому способствует?

Зеленский подтвердил, что отношения между странами улучшились.

У нас действительно улучшились отношения с Польшей. Я очень благодарен за это и Польше, и нашим командам, и благодарен премьер-министру (Дональду Туску). Благодарен народу Польши за то, что поддерживаете Украину. Для нас очень важно сейчас быть вместе. Враг один – Россия, и она очень обеспокоена тем, что Украина и Польша – сильный союз,

– сказал президент.

Украине и Польше нужно и в дальнейшем укреплять двусторонние отношения.

Даже самые сложные вопросы мы решим, я в этом уверен… Это будут взаимовыгодные отношения, основанные на уважении и важности безопасности в Европе,

– добавил Зеленский.

Президент подчеркнул важность сотрудничества Киева и Варшавы для безопасности Европы. Обе страны должны развивать партнерство и искать взаимовыгодные решения даже в тех вопросах, по которым возникают разногласия.

Напомним, дипломатическое охлаждение между Киевом и Варшавой возникло в конце мая и в начале июня после решения польского министра культуры и национального наследия Кароля Навроцкого лишить Зеленского ордена "Белого орла" из-за присвоения военной части имени героев УПА.

Из-за обострения отношений с 7 июня глава государства пользовался аэропортами Молдовы и Румынии, сделав исключение лишь в конце июля для встречи с Дональдом Туском в Люблине после возвращения из США.