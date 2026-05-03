Это был переломный момент, – Волкер о новом этапе в отношениях Зеленского и Трампа

Сначала Трамп уважал Зеленского за лояльность во время процедуры импичмента. Поэтому, вернувшись к власти, он был удивлен, что Зеленский не уступает, а Путин не принимает выгодных предложений.

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер объяснил 24 Каналу, что сейчас Трамп раздражен, но не испытывает личной неприязни.

Почему в США растет напряжение в отношениях с Украиной?

Когда Трамп вернулся в Белый дом, то стремился быстро закончить войну по простой логике: Россия сильнее – Украина должна уступить. Он не знал деталей и удивился, когда это не сработало.

По словам бывшего спецпредставителя, Трамп предлагал Путину сделку, от которой невозможно отказаться: ослабление санкций, мир и совместный бизнес на миллиарды. Когда тот отказался – Трамп разочаровался в обеих сторонах. Теперь Зеленский публично критикует Вашингтон, что только добавляет напряжения.

Украине стоит демонстрировать меньшую зависимость и выступать зрелым партнером, который вносит вклад в мировую безопасность. Встреча в Ватикане стала переломным моментом. Трамп просто раздражен, потому что хочет, чтобы война уже закончилась, а этого не происходит,

– сказал Волкер.

В то же время Трамп не позволяет Украине делиться технологиями борьбы с дронами из-за упрямства и нежелания выглядеть так, будто Америке что-то нужно от других. При этом американские военные думают иначе: они понимают, что США имеют лучшие, но самые дорогие оборонные возможности в мире. Тогда как Украина имеет недорогие и эффективные.

"Вспомните, какими близкими и теплыми были отношения Трампа с Виктором Орбаном. Но после его проигрыша, он уже говорил, что Петер Мадьяр – хороший парень и с ним можно договариваться. Когда Украина закрепит статус победившей стороны, то Трамп захочет ассоциировать себя с ней и скажет, что без США этого бы не произошло", – объяснил Волкер.

Обратите внимание! Администрация Трампа не заложила финансирование военной помощи Украине на программу USAI в бюджете на 2027 год. USAI позволяет Пентагону закупать вооружение для ВСУ, и в 2026 году на нее выделено 400 миллионов долларов.

Что еще известно об отношении Трампа и его команды к Украине?

Трамп снова раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, заявив, что из-за выделенных им 350 миллиардов долларов помощи война России против Украины якобы затянулась.

Кроме того, в конце 2025 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что США не могут бесконечно поставлять вооружение Украине, президент Трамп заинтересован в скорейшем завершении российско-украинской войны.