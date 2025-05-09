Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к лидерам государств-участников Объединенного экспедиционного корпуса (JEF).

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Отношения между Украиной и США

Зеленский отметил, что сейчас между Украиной и США продолжается активная, положительная и продуктивная коммуникация. В частности, 8 мая состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, совместная работа Украины и США направлена на достижение надежного, длительного прекращения огня минимум на 30 дней, к которому наше государство готово.

Если Россия будет затягивать войну, потребуется усиливать санкции, особенно если они нарушат прекращение огня, когда оно наконец начнется. США и все вы в Европе знаете, что больше всего бьет по России, что на самом деле заставляет Москву задуматься о мире и прекращении этой войны,

– заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что Россия должна согласиться на прекращение огня, ведь только так может начаться настоящий мир. По словам Зеленского, сейчас "дипломатии нужна тишина".

Во время своего обращения к лидерам государств-участников JEF Зеленский также поблагодарил всех за поддержку Украины и призвал к тесной координации с США.