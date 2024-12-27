Сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга. По его словам, прямой диалог без посредников способствует обмену мнениями и привлечению Китая к приближению справедливого мира в Украине.

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Какие изменения произошли в отношениях Украины и Китая

По словам Тихого, 2024 год стал годом развития отношений Украины и Китая.

Это очень важно, потому что после длительной паузы состоялись и двусторонние политические консультации между Украиной и Китаем,

– отметил он.

Тихий отметил, что состоялись встречи на уровне заместителей министров иностранных дел, первый за 12 лет визит главы МИД Украины в Китай, а также переговоры министров иностранных дел обеих стран в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.

"Это все свидетельство того, что политический диалог между Украиной и КНР развивается. Очень важно, что это прямой диалог без посредников, и есть возможность обмениваться непосредственно мнениями. Мы считаем, что участие и роль Китая важны для приближения справедливого мира в Украине", – подчеркнул спикер.

Почему отношения с Китаем важны для Украины

Представитель МИД напомнил слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, который отмечал, что Китай является одной из стран, способных влиять на Россию.

Тихий отметил, что для Украины важна реакция Китая и других государств на вопросы ядерной и продовольственной безопасности, а также свободы мореплавания, поскольку именно в этих сферах Россия создает системные глобальные угрозы.

И мы нуждаемся в реакции, в частности Китая, на эти действия России для того, чтобы показывать, что эти действия не будут толерироваться и глобальная продовольственная безопасность и ядерная безопасность критически важны для Пекина и других ключевых столиц мира,

– подчеркнул он.

Тихий подчеркнул, что Украина намерена продолжать развивать сотрудничество с Китаем и в 2025 году. Он также отметил, что является важным сигналом со стороны китайской стороны о том, что отношения с Украиной являются для нее важными.