Владимир Зеленский сначала в ответ пошутил, что у представителя СМИ настроение не положительное. Сделал он это на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Молдовы Маей Санду 21 ноября.
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Что сказал Зеленский о Венгрии и Украине
По мнению главы государства, сейчас нет глобальной проблемы.
Я считаю, что слоном в комнате может быть кто-либо. Зависит от многих вещей. Я считаю, самое главное – нам себя вести как люди и выполнять все на том пути (в ЕС – 24 Канал), который запланирован. Есть семь рекомендаций, мы должны их полностью сделать, чтобы к нам не было никаких вопросов, никаких возможностей сказать, что Украина что-то не выполнила,
– сказал президент.
Глава государства считает, что это самая сильная позиция, в которой может быть Украина. По его словам, если украинцы будут сильными, они увидят сильный Европейский Союз.
Что говорят эксперты о пророссийском правительстве Венгрии
- Политолог Николай Давидюк не так давно в комментарии 24 Каналу отметил, что Венгрия сама уже давно перестала отвечать критериям ЕС в вопросе прав человека и демократии. Он назвал венгерского премьер-министра Виктора Орбана слабым и циничным политиком, который строит дружбу с Россией на крови украинских военных и одновременно держится зубами за ЕС, который он ненавидит.
- Ранее политолог Олег Лесной назвал антиукраинские заявления Орбана "спектаклями", с помощью которых глава правительства Венгрии пытается получить от ЕС определенные средства, чтобы иметь возможность удержаться у власти. По его мнению, такой тактикой этот политик только показывает неэффективность определенных механизмов и подталкивает Евросоюз к реформам.