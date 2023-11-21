Владимир Зеленский сначала в ответ пошутил, что у представителя СМИ настроение не положительное. Сделал он это на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Молдовы Маей Санду 21 ноября.

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Что сказал Зеленский о Венгрии и Украине

По мнению главы государства, сейчас нет глобальной проблемы.

Я считаю, что слоном в комнате может быть кто-либо. Зависит от многих вещей. Я считаю, самое главное – нам себя вести как люди и выполнять все на том пути (в ЕС – 24 Канал), который запланирован. Есть семь рекомендаций, мы должны их полностью сделать, чтобы к нам не было никаких вопросов, никаких возможностей сказать, что Украина что-то не выполнила,

– сказал президент.

Глава государства считает, что это самая сильная позиция, в которой может быть Украина. По его словам, если украинцы будут сильными, они увидят сильный Европейский Союз.

Что говорят эксперты о пророссийском правительстве Венгрии