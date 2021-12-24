Глава Офиса Президента Ермак отметил, что возобновление авиасообщения с Беларусью зависит от ситуации в стране-соседке. Украина – мирная страна.

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Она точно заинтересована в хороших отношениях со своими соседями. Это касается не только Беларуси, но и всех стран. Но отношения зависят и от другой стороны,

– заявил Ермак.

Эта вторая сторона должна разделять ценности Украины. Ермак напомнил, что в нашем государстве произошло две революции. В Украине свобода человека, свобода слова, демократия, завоеваны кровью и тысячами жизней наших людей.

Украина закрыла авиасообщение с Беларусью

Авиасообщение с Беларусью Украина закрыла еще в мае 2021 года.

Это произошло после того, как в Минске посадили самолет авиакомпании Ryanair. На борту был Роман Протасевич – основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA.

Протасевича и его девушку – Софию Сапегу – задержали.

В ЕС приняли решение запретить своим авиакомпаниям летать на территорию Беларуси.

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