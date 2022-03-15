Среди областей, где ситуация была худшей, есть Киевщина. Об этом журналистам 24 канала сообщили в Офисе Президента.
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Киевщина
Ночью воздушные тревоги были по всей области. В Ирпене происходило сражение. В настоящее время наши военные контролируют 70% территории города. В Вышгородском районе зафиксировали передвижение вражеской техники. Также оккупанты двигались в Броварском районе. В частности, в населенных пунктах:
- Барышевской,
- Калитянской,
- Великодымерской,
- Калиновской территориальных общин.
В области происходили периодические сражения.
Черниговщина
Воздушные тревоги объявляли в Чернигове, Прилуках, Десне и Остере. Российские террористы обстреливали пригороды и жилые кварталы Чернигова. По предварительным данным, есть погибшие.
Сумщина
Сирены звучали в Сумах и Шостке. Пол ночи рашисты били из артиллерии по Сумскому району. Дальше было тихо, но с 8 часов утра снова начались обстрелы. С 9:00 в области должны действовать зеленые коридоры, маршруты которых согласовали накануне.
Харьковщина
Город держит оборону, а все позиции защищены. В то же время террористы продолжают наносить удары по жилым районам. Бои ведутся в Изюме, Чугуеве и Дергачах.
Запорожская область
Ночь прошла без изменений. Рашисты продолжали активно применять артиллерию, танки, гранатометы, минометы и вертолеты. Однако главной цели – ведения боевых действий на территории области – захватчики не достигли.
Луганщина
В Северодонецке относительно спокойно. Интенсивные обстрелы происходили в Рубежном и Попасной. После этого в жилых домах вспыхнули пожары.
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Донетчина
- Обстрелы в Авдеевке и Марьинке.
- Террористы обстреляли из "Градов" Авдеевский коксохимический завод.
- В Марьинке, Новомихайловке, Степном нет электроснабжения. Продолжаются обстрелы.
- В Торецке активизировалась вражеская авиация.
Николаевщина
Объявляли воздушную тревогу, раздавались взрывы.
Херсонщина
Большинство районов находятся без света, газа и воды.
В каких регионах объявляли тревогу, но ситуация осталась спокойной
- Кировоградской;
- Житомирской. Пока информации о жертвах и разрушениях нет;
- Днепропетровской;
- Винницкой;
- Хмельницкий;
- Черкасской;
- Полтавской;
- Одесской.
Какие области спали спокойно
- Ровненская;
- Волынская;
- Закарпатская;
- Тернопольская;
- Львовская;
- Черновицкая;
- Ивано-Франковская.
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