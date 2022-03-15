Серед областей, де ситуація була найгіршою, є Київщина. Про це журналістам 24 каналу повідомили в Офісі Президента.

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Київщина

Уночі повітряні тривоги були по всій області. В Ірпені відбувався бій. Зараз наші військові контролюють 70% території міста. У Вишгородському районі зафіксували пересування ворожої техніки. Також окупанти рухалися у Броварському районі. Зокрема, у населених пунктах:

Баришівської,

Калитянської,

Великодимерської,

Калинівської територіальних громад.

В області відбувалися періодичні бої.

Чернігівщина

Повітряні тривоги оголошували у Чернігові, Прилуках, Десні та Остері. Російські терористи обстрілювали передмістя та житлові квартали Чернігова. За попередніми даними є загиблі.

Сумщина

Сирени лунали у Сумах та Шостці. Пів ночі рашисти гатили з артилерії по Сумському району. Далі було тихо, але з 8 години ранку знову почалися обстріли. З 9:00 в області мають діяти "зелені коридори", маршрути яких погодили напередодні.

Харківщина

Місто тримає оборону, а всі позиції захищені. Водночас терористи продовжують завдавати удари по житлових районах. Бої ведуться в Ізюмі, Чугуєві та Дергачах.

Запорізька область

Ніч минула без змін. Рашисти продовжували активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери. Однак головної мети – ведення бойових дій на території області – загарбники не досягли.

Луганщина

У Сєвєродонецьку відносно спокійно. Інтенсивні обстріли відбувалися у Рубіжному та Попасній. Після того у житлових будинках спалахнули пожежі.

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Донеччина

Обстріли в Авдіївці та Мар'їнці.

Терористи обстріляли з "Градів" Авдіївський коксохімічний завод.

У Мар'їнці, Новомихайлівці, Степному нема електропостачання. Тривають обстріли.

У Торецьку активізувалася ворожа авіація.

Миколаївщина

Оголошували повітряну тривогу, лунали вибухи.

Херсонщина

Більшість районів перебувають без світла, газу та води.

В яких регіонах оголошували тривогу, але ситуація залишилася спокійною

Кіровоградській;

Житомирській. Наразі інформації про жертв та руйнування немає;

Дніпропетровській;

Вінницькій;

Хмельницькій;

Черкаській;

Полтавській;

Одеській.

Які області спали спокійно

Рівненська;

Волинська;

Закарпатська;

Тернопільська;

Львівська;

Чернівецька;

Івано-Франківська.

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