Медиков в Крыму благодарят с билбордов, однако премии за работу с больными коронавирусом, обещанные Путиным, не платят. Если деньги поступают, то только после вмешательства прокуратуры. Об отношении оккупационных властей к врачам – читайте дальше.

Медсестра одной из крымских больниц рассказала программе "Крым.Реалии", что врачам не выплачивают премии за работу с больными коронавирусом. И пожаловалась на отношение к ним местной "власти".

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"Повесят портрет медсестры какой-то (речь идет о билбордах – 24 канал), а по факту к той медсестре относятся как к быдлу. Это все картинка, по которой в России привыкли жить. А фактически относятся хуже, чем к животному. Хочется, чтобы это все компенсировалось", – отметила медсестра.

После публичного обращения врачей в Керчи, которое активно распространяли пользователи фейсбука, "глава" Крыма назвал медиков шантажистами и до сих пор перед ними не извинился.

"Они решили, что в прессе будет проще расшатать ситуацию, нагнуть органы власти. В шантажистов на поводу идти не собираюсь", – заявил Сергей Аксенов.

Какие выплаты обещал Путин с апреля по июнь

врачи скорой должны получать 750 долларов в месяц ;

; фельдшеры, медсестры, медбратья и водители – 375 долларов.

В результате, медикам скорой выплатили копейки, потому что премии им дали за фактическое время нахождения рядом с больными.



Обещанные выплаты работникам скорой в Крыму / Инфографика "Крым.Реалии"

В медучреждениях, где оказывают помощь больным коронавирусом, обещали платить больше, чем в скорой:

врачам – +1200 долларов;

среднему медицинскому персоналу – +750;

санитарам – +375 долларов.



Обещанные премии врачам в Крыму / Инфографика "Крым.Реалии"

Но доказать, что был контакт с больным – не просто, уверяют медики.

"Был человек с выявленным коронавирусом, он лежал в реанимации дней 7, потом его перевели в обсерватор, где он умер. Но в сводках его нигде не было, результатов анализов никто никому не говорит, мы не можем их знать, об этом знает только главный врач", – пояснила медсестра из Крыма.

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