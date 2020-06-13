Медикам у Криму дякують з білбордів, однак, премії за роботу з хворими на коронавірус, обіцяні Путіним, не платять. Якщо гроші надходять, то лише після втручання прокуратури. Про ставлення окупаційної влади до лікарів – читайте далі.

Медсестра однієї з кримських лікарень розповіла програмі "Крим.Реалії", що лікарям не виплачують премії за роботу з хворими на коронавірус. Та поскаржилась на ставлення до них місцевої "влади".

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"Повісять портрет медсестри якоїсь (йдеться про білборди – 24 канал), а по факту до тієї медсестри ставляться як до бидла. Це все картинка, за якою в Росії звикли жити. А фактично ставляться гірше, ніж до тварини. Хочеться, щоб це все компенсувалось", – зазначила медсестра.

Після публічного звернення лікарів у Керчі, яке активно поширювали користувачі фейсбуку, "глава" Криму назвав медиків шантажистами і досі перед ними не вибачився.

"Вони вирішили , що в пресі буде простіше розхитати ситуацію, нагнути органи влади. В шантажистів на повідку йти не збираюсь", – заявив Сергій Аксьонов.

Які виплати обіцяв Путін з квітня по червень

лікарі швидкої мали б отримувати 750 доларів на місяць ;

; фельдшери, медсестри, медбрати та водії – 375 доларів.

В результаті, медикам швидкої виплатили копійки, бо премії їм дали за фактичний час перебування поруч із хворими.



Обіцяні виплати працівникам швидкої у Криму / Інфографіка "Крим.Реалії"

У медзакладах, де надають допомогу хворим на коронавірус, обіцяли платити більше, ніж у швидкій:

лікарям – +1200 доларів;

середньому медичному персоналу – +750;

санітарам – +375 доларів.



Премії, які обіцяли лікарям у Криму / Інфографіка "Крим.Реалії"

Але довести, що був контакт із хворим – не просто, запевняють медики.

"Був чоловік з виявленим коронавірусом, він лежав в реанімації днів 7, потім його перевили в обсерватор, де він помер. Але у зведеннях його ніде не було, результатів аналізів ніхто нікому не каже, ми не можемо їх знати, про це знає лише головний лікар", – пояснила медсестра з Криму.

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