Отныне перед утверждением послы будут проходить спецпроверки, – Офис Президента
В назначении украинских послов в иностранные государства появилась новая процедура. Как рассказали в Офисе Президента, кандидатов специально будут проверять компетентные органы.
Источник:"Левый берег"
Об этом рассказал в интервью заместитель председателя ОП Игорь Жовква, который отвечает за международное направление. Он подчеркнул, что согласно Конституции, только президент Украины назначает руководителей зарубежных дипломатических учреждений за рубежом.
К теме Плановая ротация: в МИД объяснили увольнение 6 послов Зеленским
Кандидатуру посла вносит глава МИД
Сначала представление относительно посла вносит глава МИД. Однако далее эта кандидатура обсуждается в Офисе Президента, а впоследствии уже докладывают самому главе государства.
Не все кандидатуры, которые вносит глава МИД, согласовываются. Президент точно должен знать, кто должен представлять Украину в посольствах. Поэтому без согласования с президентом не начинается ни одна дальнейшая процедура,
– пояснил Жовква.
Спецпроверка возложена профильный директорат внешней политики
Заместитель Ермака подчеркнул, что ранее послы не проходили проверок относительно причастности к спецслужбам иностранных государств. Эту процедуру инициировали при каденции Владимира Зеленского
Такая спецпроверка полагается как раз на профильный директорат внешней политики, который я курирую. Мы обобщаем сведения о кандидатах. Поэтому также несем за это ответственность. Буквально за каждого посла,
– отметил заместитель главы ОП.
Действующие послы этих спецпроверок проходить не будут, ведь решения обратной силы не имеют.
Актуально Впервые в истории Украины: МИД приняло стратегию публичной дипломатии
Поделиться новостью