В назначении украинских послов в иностранные государства появилась новая процедура. Как рассказали в Офисе Президента, кандидатов специально будут проверять компетентные органы.

Об этом рассказал в интервью заместитель председателя ОП Игорь Жовква, который отвечает за международное направление. Он подчеркнул, что согласно Конституции, только президент Украины назначает руководителей зарубежных дипломатических учреждений за рубежом.

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Кандидатуру посла вносит глава МИД

Сначала представление относительно посла вносит глава МИД. Однако далее эта кандидатура обсуждается в Офисе Президента, а впоследствии уже докладывают самому главе государства.

Не все кандидатуры, которые вносит глава МИД, согласовываются. Президент точно должен знать, кто должен представлять Украину в посольствах. Поэтому без согласования с президентом не начинается ни одна дальнейшая процедура,

– пояснил Жовква.

Спецпроверка возложена профильный директорат внешней политики

Заместитель Ермака подчеркнул, что ранее послы не проходили проверок относительно причастности к спецслужбам иностранных государств. Эту процедуру инициировали при каденции Владимира Зеленского

Такая спецпроверка полагается как раз на профильный директорат внешней политики, который я курирую. Мы обобщаем сведения о кандидатах. Поэтому также несем за это ответственность. Буквально за каждого посла,

– отметил заместитель главы ОП.

Действующие послы этих спецпроверок проходить не будут, ведь решения обратной силы не имеют.

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Интересно! Игорь Жовква сообщил, что сейчас осталось трое послов, назначенных Виктором Януковичем. Двое из них имеют проект указа об увольнении.