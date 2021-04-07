Владимир Зеленский уволил 6 послов Украины. В Министерстве иностранных дел заверили, что такие изменения произошли в контексте плановой ротации.

Решение об увольнении должностных лиц президент подписал по представлению министра иностранных дел. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

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Почему Зеленский уволил послов

Представитель Николенко отметил, что в украинской дипломатической службе послы работают в одной стране, как правило, примерно 5 лет. Некоторые из уволенных деятелей превысили этот срок в несколько раз.

Процедура увольнения и назначения послов предусматривает, что решение должен принять президент после представления инициативы министром иностранных дел. Николенко отметил, что правил придерживались.

Обратите внимание! 25 февраля Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову госпожой послом в США.

Также в МИД выразили благодарность уволенным послам Украины за их профессионализм и усилия по защите национальных интересов. Там отметили, что они останутся частью дипломатической службы и будут укреплять международные отношения.

Что известно о решении Зеленского

Зеленский 6 апреля 2021 года подписал указ об увольнении послов Украины в ОАЭ, Нидерландах, Бельгии, Ираке, Таиланде и Саудовской Аравии. Также президент уволил представителя Украины в ООН.

В то же время Владимир Зеленский назначил на должность Постоянного представителя Украины при ООН и других международных организаций в Женеве. Ею стала Евгения Филипенко.