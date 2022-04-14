Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что в силу вступили 2 законопроекта, которые будут регулировать деятельность иностранных добровольцев на территории Украины.

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В частности, законопроект №7240-1 "О праве принятия лиц с иностранным гражданством к разведке" позволяет предоставить иностранцам возможность вступить в ряды украинской разведки на время военного положения в Украине.

Проектом закона предлагается предусмотреть право принятия лиц, имеющих гражданство иностранного государства, или лиц без гражданства на военную службу в разведывательный орган Министерства обороны Украины в период действия военного положения в Украине или на отдельных ее территориях,

– говорится в объяснении.

Помимо этого, Парламент поддержал законопроект №7242 об "Определении сроков прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства".

Напомним, что до сегодняшнего дня сотрудником разведывательного органа Украины не могло быть лицо, имеющее гражданство иностранного государства или лицо без гражданства.