Отныне английский язык можно изучать бесплатно целыми классами онлайн

"Lingva.Class" – новая возможность для всех учителей английского языка проводить онлайн уроки целыми классами.

"С сегодняшнего дня мы запустили "Lingva.Class". Это происходит абсолютно бесплатно на портале Всеукраинской платформы по изучению английского языка "Lingvа.Skills", - сообщила исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

Специально для учителей английского языка создан Кабинет Преподавателя, который позволяет учителю:

выбирать среди 300 уроков и 15 000 фраз и задавать задачи в один клик, как всему классу в целом, так и каждому ученику по индивидуальной траектории;

система предоставляет возможность учащимся выполнять упражнения на аудирование, закрепление грамматических форм, написание английском языке и т. п. и автоматически их проверяет;

получать мгновенный результат по каждому выполненному учеником или классом задаче.

Сейчас онлайн платформой "Lingva.Skills" пользуется около 1 000 учебных заведений из всех регионов Украины, а всего пользователями уже выполнено более 120 млн упражнений, согласно данным официальной статистики портала в 2019 году ЕБРР включил "Lingva.Skills" в топ-10 социальных стартапов Восточной Европы,

– сказала Мария Богуслав.

"Мы активно используем Кабинет Преподавателя на "Lingva.Skills" для обучения целых классов и получаем отличный результат", – делится собственным опытом Заместитель директора по учебно-воспитательной работе по иностранным языкам столичной школы "Кияночка" Ирина Филиппова.

"Всеукраинская платформа по изучению английского языка "Lingvа.Skills" получила положительное заключение Рабочей Группы специалистов-филологов ведущих учреждений высшего образования страны: КНУ имени Тараса Шевченко и Киевского национального лингвистического университета и официально одобрены Институтом модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины относительно использования во время образовательного процесса в учреждениях среднего образования", – сообщил автор "Lingva.Skills", известный психолингвист и полиглот Виталий Зубков.

Чтобы зарегистрировать Кабинет Преподавателя, необходимо отправить только заявку на e-mail: [email protected], тема письма: "подключения "Lingva.Class" и в течение короткого промежутка времени поступит подробная инструкция для пользования.

Следовательно, каждый учитель английского языка в Украине уже может бесплатно начать обучение любого количества классов и школьников.