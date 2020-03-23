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      Відсьогодні англійську мову можна вивчати безкоштовно цілими класами онлайн

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      Lingva.Class

      "Lingva.Class" – нова можливість для всіх вчителів англійської мови проводити онлайн уроки цілими класами.

      "Відсьогодні ми запустили "Lingva.Class". Це відбувається абсолютно безкоштовно на порталі Всеукраїнської платформи з вивчення англійської мови "Lingvа.Skills", – повідомила Виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

      Спеціально для вчителів англійської мови створено Кабінет Викладача, який дозволяє вчителю:

      • обирати з поміж 300 уроків і 15 000 фраз та задавати завдання в один клік, як всьому класу загалом, так і кожному учню за індивідуальною траєкторією;
      • система надає можливість учням виконувати вправи на: аудіювання, закріплення граматичних форм, написання англійською мовою тощо і автоматично їх перевіряє;
      • отримувати миттєвий результат по кожному виконаному учнем або класом завданню.

      Наразі онлайн платформою "Lingva.Skills" користується близько 1 000 навчальних закладів з усіх регіонів України, а загалом користувачами вже виконано понад 120 млн вправ, згідно з даними офіційної статистики порталу у 2019 році ЄБРР включив "Lingva.Skills" до топ-10 соціальних стартапів Східної Європи,
      – сказала Марія Богуслав.

      "Ми активно використовуємо Кабінет Викладача на "Lingva.Skills" для навчання цілих класів і отримуємо відмінний результат", – ділиться власним досвідом Заступник директора з навчально-виховної роботи з іноземних мов столичної школи "Кияночка" Ірина Філіпова.

      "Всеукраїнська платформа з вивчення англійської мови "Lingvа.Skills" отримала позитивний висновок Робочої Групи фахівців-філологів провідних закладів вищої освіти країни: КНУ імені Тараса Шевченка і Київського національного лінгвістичного університету та офіційно схвалено Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти та науки України, щодо використання під час освітнього процесу у закладах середньої освіти", – повідомив автор "Lingva.Skills", відомий психолінгвіст та поліглот Віталій Зубков.

      Щоб зареєструвати Кабінет Викладача, необхідно надіслати тільки заявку на e-mail: [email protected], тема листа: "підключення "Lingva.Class" і протягом короткого проміжку часу надійде детальна інструкція для користування.

      Отже, кожен вчитель англійської мови в Україні вже може безкоштовно розпочати навчання будь-якої кількості класів та школярів.

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      Теги: Новини України Освіта
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