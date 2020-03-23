Відсьогодні англійську мову можна вивчати безкоштовно цілими класами онлайн

"Lingva.Class" – нова можливість для всіх вчителів англійської мови проводити онлайн уроки цілими класами.

"Відсьогодні ми запустили "Lingva.Class". Це відбувається абсолютно безкоштовно на порталі Всеукраїнської платформи з вивчення англійської мови "Lingvа.Skills", – повідомила Виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Спеціально для вчителів англійської мови створено Кабінет Викладача, який дозволяє вчителю:

обирати з поміж 300 уроків і 15 000 фраз та задавати завдання в один клік, як всьому класу загалом, так і кожному учню за індивідуальною траєкторією;

система надає можливість учням виконувати вправи на: аудіювання, закріплення граматичних форм, написання англійською мовою тощо і автоматично їх перевіряє;

отримувати миттєвий результат по кожному виконаному учнем або класом завданню.

Наразі онлайн платформою "Lingva.Skills" користується близько 1 000 навчальних закладів з усіх регіонів України, а загалом користувачами вже виконано понад 120 млн вправ, згідно з даними офіційної статистики порталу у 2019 році ЄБРР включив "Lingva.Skills" до топ-10 соціальних стартапів Східної Європи,

– сказала Марія Богуслав.

"Ми активно використовуємо Кабінет Викладача на "Lingva.Skills" для навчання цілих класів і отримуємо відмінний результат", – ділиться власним досвідом Заступник директора з навчально-виховної роботи з іноземних мов столичної школи "Кияночка" Ірина Філіпова.

"Всеукраїнська платформа з вивчення англійської мови "Lingvа.Skills" отримала позитивний висновок Робочої Групи фахівців-філологів провідних закладів вищої освіти країни: КНУ імені Тараса Шевченка і Київського національного лінгвістичного університету та офіційно схвалено Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти та науки України, щодо використання під час освітнього процесу у закладах середньої освіти", – повідомив автор "Lingva.Skills", відомий психолінгвіст та поліглот Віталій Зубков.

Щоб зареєструвати Кабінет Викладача, необхідно надіслати тільки заявку на e-mail: [email protected], тема листа: "підключення "Lingva.Class" і протягом короткого проміжку часу надійде детальна інструкція для користування.

Отже, кожен вчитель англійської мови в Україні вже може безкоштовно розпочати навчання будь-якої кількості класів та школярів.