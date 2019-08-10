Отныне круизные лайнеры не смогут заходить в центр Венеции: причины
Власти Венеции запретили круизным лайнерам заходить в исторический центр Венеции. Этому способствовали негативные отзывы и жалобы местных жителей, которые уже не первый год требуют прекратить курсирование лайнеров по городу.
Толчком к принятию решения стала ситуация с лайнером MSC Opera, который в июне 2019 года врезался в лодку в канале Джудекка, в результате пострадали пять человек, сообщили Express.
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Отныне круизные лайнеры постепенно будут отходить от маршрутов, которые включают посещение Венеции, а к 2020 году треть судов будет швартоваться в отдаленных от города портах.
К слову, ежегодно Венецию посещают более 20 миллионов туристов. Поэтому для того, чтобы туристическая индустрия не пострадала, власть анонсировала строительство нового порта. Место планируют согласовать с местными жителями.
Круизные лайнеры в Венеции
Основная причина запрета круизных лайнеров в центре Венеции заключается в том, что суда разрушают фундаменты и перегружают каналы.
О том, что нельзя делать в популярных странах мира – читайте в материале 24 канала.
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