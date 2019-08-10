00:06
11 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Отныне круизные лайнеры не смогут заходить в центр Венеции: причины

      216 Читати новину українською
      Круизные лайнеры не смогут заходить в центр Венеции
      Круизные лайнеры не смогут заходить в центр Венеции / unsplash.com

      Власти Венеции запретили круизным лайнерам заходить в исторический центр Венеции. Этому способствовали негативные отзывы и жалобы местных жителей, которые уже не первый год требуют прекратить курсирование лайнеров по городу.

      Толчком к принятию решения стала ситуация с лайнером MSC Opera, который в июне 2019 года врезался в лодку в канале Джудекка, в результате пострадали пять человек, сообщили Express.

      Читайте также: Путешественников приглашают бесплатно пожить на острове в Швеции: но есть условия

      Отныне круизные лайнеры постепенно будут отходить от маршрутов, которые включают посещение Венеции, а к 2020 году треть судов будет швартоваться в отдаленных от города портах.

      К слову, ежегодно Венецию посещают более 20 миллионов туристов. Поэтому для того, чтобы туристическая индустрия не пострадала, власть анонсировала строительство нового порта. Место планируют согласовать с местными жителями.


      Круизные лайнеры в Венеции

      Основная причина запрета круизных лайнеров в центре Венеции заключается в том, что суда разрушают фундаменты и перегружают каналы.

      О том, что нельзя делать в популярных странах мира – читайте в материале 24 канала.

      blog_ava
      Оккупанты РФ оконфузились из-за парада кораблей в Севастополе: видео
      10 августа
      2665
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 10 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      10 августа , 23:43 Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      36
      Письмо из Луганска: уехать и предать?
      10 августа , 22:00 Письмо из Луганска: уехать и предать?
      Ольга Черненко 655
      Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      10 августа , 21:00 Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      Антон Голобородько 377
      Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      10 августа , 19:04 Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      Блог Соцмережі 1224
      "Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой (видео голов)
      10 августа , 19:01 "Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой (видео голов)
      1412
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук