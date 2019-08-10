Відтепер круїзні лайнери не зможуть заходити до центру Венеції: причини

Влада Венеції заборонила круїзним лайнерам заходити до історичного центру Венеції. Цьому сприяли негативні відгуки та скарги місцевих мешканців, які вже не перший рік вимагають припинити курсування лайнерів містом.

Поштовхом до ухвалення рішення стала ситуація з лайнером MSC Opera, який у червні 2019 року врізався в човен у каналі Джудекка, у результаті постраждало п'ятеро людей, повідомили Express.

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Відтепер круїзні лайнери поступово відходитимуть від маршрутів, що включають відвідування Венеції, а до 2020 року третина суден буде швартуватись у віддалених від міста портах.

До слова, щороку Венецію відвідують понад 20 мільйонів туристів. Тож для того, аби туристична індустрія не постраждала, влада анонсувала будівництво нового порту. Місце планують узгодити з місцевими жителями.



Круїзні лайнери у Венеції

Основна причина заборони круїзних лайнерів у центрі Венеції полягає у тому, що судна руйнують фундаменти та перенавантажують канали.

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