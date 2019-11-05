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      Отныне покупать валюту и банковские металлы украинцы могут без ограничений

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      Ограничений на покупку валюты и золота больше нет
      Ограничений на покупку валюты и золота больше нет / Коллаж 24 канала

      Национальный банк со вторника, 5 ноября, отменил ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов. Касается это физических лиц (то есть, любого из украинцев). Раньше можно было приобрести валюту и ценные металлы только на 150 тысяч гривен в течении суток.

      Об этом рассказала пресс-служба Национального банка Украины.

      Читайте также: Курс доллара к концу 2019 года: аналитики JP Morgan сделали прогноз

      Будут ли последствия для рынка валют?

      В НБУ считают, что такой шаг не будет иметь существенного влияния на валютный рынок:

      ► Во-первых, потому что большинство операций по покупке иностранной валюты украинцы делают на куда меньшие, чем 150 тысяч гривен суммы.

      ► Во-вторых, потому что общий объем покупки и продажи валюты украинцами примерно на одинаковом уровне.

      Усилится ли давление на гривну?

      НБУ покупает иностранную валюту на межбанковском валютном рынке регулярно. Сейчас там стабильно есть избыток валюты, которую продает бизнес (в 2019 году это аж 4 миллиарда долларов США). К тому же, международные резервы Украины так же стабильно находятся на уровне 21-22 миллиардов долларов.

      Еще и особенно – нет оснований для усиления давления на гривну из-за каких-то психологических факторов: ожидания украинцев относительно инфляции или девальвации гривны. В НБУ напомнили, что социологические исследования продемонстрировали улучшения ожиданий граждан Украины на стабильность.

      Важно! С 5 ноября также прекращает действовать требование на предоставление физическими лицами в банках документов об основаниях для покупки безналичной иностранной валюты.

      Курс
      Прогноз курса доллара / Инфографика 24 канала

      Напомним, еще в июне 2019 года НБУ отменил обязательную продажу валютной выручки для предпринимателей

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Деньги Доллар Евро Золото Гривна НБУ Валюта
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