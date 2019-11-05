Відтепер купувати валюту та банківські метали українці можуть без обмежень
Національний банк з вівторка, 5 листопада, скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів. Стосується це фізичних осіб (тобто, будь-кого з українців). Раніше можна було придбати валюту й цінні метали тільки на 150 тисяч гривень протягом доби.
Про це розповіла пресслужба Національного банку України.
Читайте також: Курс долара до кінця 2019 року: аналітики JP Morgan зробили прогноз
Чи будуть наслідки для ринку валют?
В НБУ вважають, що такий крок не матиме суттєвого впливу на валютний ринок:
► По-перше, бо більшість операцій з купівлі іноземної валюти українці роблять на куди менші за 150 тисяч гривень суми.
► По-друге, тому що загальний обсяг купівлі й продажу валюти українцями приблизно на однаковому рівні.
Чи посилиться тиск на гривню?
НБУ купує іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку регулярно. Наразі там стабільно є надлишок валюти, яку продає бізнес (у 2019 році це аж 4 мільярди доларів США). До того ж, міжнародні резерви України так само стабільно перебувають на рівні 21 – 22 мільярдів доларів.
Ще ж і надто – немає підстав для посилення тиску на гривню через якісь психологічні чинники: очікування українців щодо інфляції чи девальвації гривні. У НБУ нагадали, що соціологічні дослідження продемонстрували покращення сподівань громадян України на стабільність.
Важливо! З 5 листопада також припиняє діяти вимога на подання фізичними особами до банків документів про підстави для купівлі безготівкової іноземної валюти.
Прогноз курсу долара / Інфографіка 24 каналу
Нагадаємо, ще у червні 2019 року НБУ скасував обов'язковий продаж валютних надходжень для підприємців
Вибір редакції
-
Україні потрібно виставити свій ультиматум: експерт про нормандську зустрічсьогодні , 07:02
-
Україна найближчими днями очікує перші далекобійні снайперські гвинтівки з Канадисьогодні , 01:48
-
Головні новини 4 листопада: скандальне листування Тищенка, рік без Каті і Луценко склала мандат4 листопада , 22:20