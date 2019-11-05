Відтепер купувати валюту та банківські метали українці можуть без обмежень

Національний банк з вівторка, 5 листопада, скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів. Стосується це фізичних осіб (тобто, будь-кого з українців). Раніше можна було придбати валюту й цінні метали тільки на 150 тисяч гривень протягом доби.

Про це розповіла пресслужба Національного банку України.

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Чи будуть наслідки для ринку валют?

В НБУ вважають, що такий крок не матиме суттєвого впливу на валютний ринок:

► По-перше, бо більшість операцій з купівлі іноземної валюти українці роблять на куди менші за 150 тисяч гривень суми.

► По-друге, тому що загальний обсяг купівлі й продажу валюти українцями приблизно на однаковому рівні.

Чи посилиться тиск на гривню?

НБУ купує іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку регулярно. Наразі там стабільно є надлишок валюти, яку продає бізнес (у 2019 році це аж 4 мільярди доларів США). До того ж, міжнародні резерви України так само стабільно перебувають на рівні 21 – 22 мільярдів доларів.

Ще ж і надто – немає підстав для посилення тиску на гривню через якісь психологічні чинники: очікування українців щодо інфляції чи девальвації гривні. У НБУ нагадали, що соціологічні дослідження продемонстрували покращення сподівань громадян України на стабільність.

Важливо! З 5 листопада також припиняє діяти вимога на подання фізичними особами до банків документів про підстави для купівлі безготівкової іноземної валюти.



Прогноз курсу долара / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, ще у червні 2019 року НБУ скасував обов'язковий продаж валютних надходжень для підприємців