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      24 Канал Новини Новини України
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      Відтепер купувати валюту та банківські метали українці можуть без обмежень

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      Обмежень на купівлю валюти та золота більше немає
      Обмежень на купівлю валюти та золота більше немає / Колаж 24 каналу

      Національний банк з вівторка, 5 листопада, скасував обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів. Стосується це фізичних осіб (тобто, будь-кого з українців). Раніше можна було придбати валюту й цінні метали тільки на 150 тисяч гривень протягом доби.

      Про це розповіла пресслужба Національного банку України

      Читайте також: Курс долара до кінця 2019 року: аналітики JP Morgan зробили прогноз

      Чи будуть наслідки для ринку валют?

      В НБУ вважають, що такий крок не матиме суттєвого впливу на валютний ринок:

      ► По-перше, бо більшість операцій з купівлі іноземної валюти українці роблять на куди менші за 150 тисяч гривень суми.

      ► По-друге, тому що загальний обсяг купівлі й продажу валюти українцями приблизно на однаковому рівні.

      Чи посилиться тиск на гривню?

      НБУ купує іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку регулярно. Наразі там стабільно є надлишок валюти, яку продає бізнес (у 2019 році це аж 4 мільярди доларів США). До того ж, міжнародні резерви України так само стабільно перебувають на рівні 21 – 22 мільярдів доларів.

      Ще ж і надто – немає підстав для посилення тиску на гривню через якісь психологічні чинники: очікування українців щодо інфляції чи девальвації гривні. У НБУ нагадали, що соціологічні дослідження продемонстрували покращення сподівань громадян України на стабільність.

      Важливо! З 5 листопада також припиняє діяти вимога на подання фізичними особами до банків документів про підстави для купівлі безготівкової іноземної валюти.

      Курс
      Прогноз курсу долара / Інфографіка 24 каналу

      Нагадаємо, ще у червні 2019 року НБУ скасував обов'язковий продаж валютних надходжень для підприємців

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Гроші Долар Євро Валюта НБУ Гривня Золото
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