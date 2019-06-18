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      НБУ скасував обов'язковий продаж валютних надходжень для підприємців

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      Валютні надходження можна не продавати
      Валютні надходження можна не продавати / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Раніше бізнес був зобов'язаний продавати 30% своїх валютних надходжень. Та вже з 20 червня Національний банк України скасовує цю норму.

      НБУ скасував норму про 30% обов'язкового продажу валюти підприємцями з 20 червня. Однак надходження на розподільчі рахунки підприємців, які відбулися 19 червня, вже не підлягатимуть обов'язковому продажу. Про це мовиться у повідомленні прес-служби Нацбанку.

      Читайте також: НБУ створив підрозділ для захисту споживачів фінансових послуг: що це означає

      У Нацбанку вважають, що крок валютного послаблення не матиме негативних наслідків для економічної стабільності України. Мовляв, навіть коли діяли нормативи про обов'язковий продаж 50% валюти фактично підприємці продавали понад 90%.

      Національний банк продовжує валютну лібералізацію відповідно до дорожньої карти, яка передбачає поступове зняття усіх валютних обмежень,
      – наголосили в НБУ.

      Дійсно, у 2019 році Національний банк скасував або пом’якшив понад 30 валютних обмежень. У НБУ запевняються, що повне скасування обов’язкового продажу валютних надходжень бізнесу є метою і кроком на шляху до вільного руху капіталу.

      Чому підприємців зобов'язували продавати валюту? Раніше в Україні діяло правило, яке зобов’язувало всі компанії, що отримують виручку в іноземній валюті (мовиться про долари, євро та золото) продавати половину (а пізніше, з 6 лютого, – 30%), цієї виручки на міжбанківському ринку, обмінюючи її на гривні. Це правило запровадив НБУ, щоб краще контролювати курс валют та уникати його різких та непередбачуваних стрибків.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Валюта НБУ Бізнес
      Джерело: 24 канал
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