Как рассказал глава Николаевской ОВА, враг распространяет фейки о повторном наступлении на Николаев, чтобы разведать ситуацию или достичь других своих целей. ВСУ выбили оккупантов из области, враг отступает дальше.

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Освобождение Херсона – спокойствие Николаева

Враг находится на расстоянии, которое позволяет доставать николаевцев из РСЗО. О полном покое говорить еще рано, но определенные положительные прогнозы есть.

Отобьем оккупантов за Херсон – станет спокойнее. Тогда они не смогут доставать нас из "Градов" и систем залпового огня,

– сказал Ким.

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