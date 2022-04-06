Як розповів голова Миколаївської ОВА, ворог поширює фейки про повторний наступ на Миколаїв, щоб розвідати ситуацію або досягнути інших своїх цілей. ЗСУ вибили окупантів з області, ворог наразі відступає далі.

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Звільнення Херсона – спокій Миколаєва

Ворог перебуває на відстані, яка дозволяє діставати миколаївців з РСЗО. Про цілковитий спокій говорити ще рано, але певні позитивні прогнози є.

Відіб'ємо окупантів за Херсон – стане спокійніше. Тоді вони не зможуть діставати нас з "Градів" та систем залпового вогню,

– сказав Кім.

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