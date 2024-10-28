Газа хватит только при теплой зиме

По мнению эксперта по жилищно-коммунальным услугам Олега Попенко, газа хватит только при теплой зиме. А вот спрогнозировать хватит ли голубого топлива, если температура по Цельсию будет держаться ниже 10 градусов в течение нескольких недель – трудно.

Читайте также Вырастут или нет: чего ждать от тарифов на газ этой зимой

Олег Попенко Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Немалый объем газа будет потреблять новое оборудование. Например, газопоршневые установки, газотурбинные установки, которые работают на газе.

Сколько газа уже закачали в хранилища

Сейчас в украинских хранилищах закачано около 12,8 миллиарда кубических метров газа.

Планируется всего 13,2 миллиарда кубических метров газа.

Однако во время полномасштабной войны потребление газа существенно снизилось, подчеркивает эксперт по рынку энергетики Омельчинко

Владимир Омельчинко Директор энергетических программ Центра Разумкова До полномасштабной войны норма была на уровне минимум 14,5 – 15 миллиардов кубических метров в хранилищах. Сейчас, поскольку у нас снизилось под потребление, то это должно быть где-то около 13,5 – 14 миллиардов кубических метров.

Святослав Павлюк объясняет, что в Украине запаса угля больше, чем обычно, а запаса газа меньше. Более того, пока трудно оценить объемы потребления газа, ведь в Украине масса разрушенных городов и сокращение потребления на тепловых электростанциях, где газ использовался.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные Города Украины Поэтому делать прогнозы при отсутствии какой-либо статистики сейчас чрезвычайно трудно. Единственное, что мы можем сказать – газа реально почти на 10% меньше, чем мы имели в прошлом году. Угля объективно больше. Однако не факт, что мы сможем его использовать из-за разрушенных ТЭЦ.

Какие были объемы газа в хранилищах в прошлом году

Относительно ситуации в прошлом году, то Павлюк отмечает, что в хранилищах было около 13 – 14 миллиардов кубометров газа. Но часть из этого газа в прошлом году была газом не резидентов, а сейчас это газ резидентов, но коммерческих компаний. Также трудно понять, какая часть буферного газа, считает эксперт.

Вместе с тем, у нас опять-таки растет потребление, потому что мы строим рассредоточенную газовую генерацию. То есть как бы там ни было, но она тоже будет нуждаться дополнительно в объемах газа. Часть из этого потребления может быть компенсирована за счет того, что у нас большие станции остановились и малые смогут этот газ использовать,

– добавляет Павлюк.

Исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные Города Украины добавляет, что комментировать и давать оценку насколько Украине хватит газа может только Министерство энергетики, потому что только оно видит полную картину. "При условии доверия к Министерству энергетики, которая является достаточно низкой, по моему мнению, говорить о какой-то конкретике очень-очень трудно", – считает Исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные Города Украины.

Что говорят в Минэнерго

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник во время телемарафона заявлял, что Украине удалось сформировать достаточные запасы горюче-смазочных материалов. Также он отметил, что достаточное количество накопленных ресурсов позволяет, в том числе удерживать цены на коммунальные услуги.

На сегодня запасы сформированы на должном уровне. Они помогают балансировать, исходя из различных ресурсов для генерации,

– рассказал он.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.