Тариф на тепло и газ этой зимой

Из-за действия моратория на повышение тарифов, цены на поставку тепла останутся без изменений, как и горячую воду. Согласно данным Киевтеплоэнерго, в столице тариф составляет 1 654,41 гривны за гигакалорию.

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Что касается тарифа на газ, то сейчас от для большинства населения составляет 7,96 гривны за кубометр газа. Из-за войны большое количество поставщиков перестало предоставлять услуги своим клиентам, соответственно те перешли на тариф поставщика последней надежды (ППН), роль которого выполняет НАК "Нафтогаз".

Тариф на транспортировку газа может вырасти

В последний день декабря 2024 года заканчивается контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транспортировку российского газа через украинскую ГТС. По мнению экспертов, это хоть и не в значительной степени, но может повлиять на стоимость транспортировки газа для украинцев. Потеря немалой части дохода может заставить НКРЕКП пересмотреть тариф на транспортировку, с большей нагрузкой на внутренних пользователей.

Андрей Урста Генеральный менеджер в сфере развития рынков DiXi Group Размер тарифа зависит от динамики расходов Оператора ГТС на содержание системы, темпов работы по ее оптимизации. Также важным показателем является объем транспортировки газа, на который эти расходы будут распределяться. Если будет привлечено больше иностранных пользователей системы – например, для услуг шорт-холла ("короткого" транзита) и доставки газа для хранения в хранилищах, – за счет этого можно будет компенсировать часть потерь в доходах. Но, конечно, не все.

Напомним! Сейчас Украина рассматривает вариант транспортировки через ГТС газа из Азербайджана, который может заменить российский.

На сколько может вырасти тариф

По оценке Сергея Макогона, тариф на транспортировку в случае нулевого тарифа может вырасти не более чем до 0,6 гривны за куб, а общая цена поставки газа вырастет не более чем на 3%.

Сергей Макогон Экс-руководитель ТОА “Оператор ГТС Украины” (2019-2022 годы) Населения это повышение тарифов не коснется, поскольку тариф на транспортировку учтено в общем тарифе на газ, который зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр.

Он добавляет, что от повышения тарифа на транспортировку вырастут расходы "Нафтогаза" из-за увеличения выплат по этому тарифу Оператору ГТС.

Какие еще тарифы могут вырасти в 2025 году

В Меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ отмечается, что правительство Украины обязуется дополнительно повысить тарифы, с учетом новой методологии и социальных соображений во время войны. Поэтому, по мнению Олега Попенко, стоит ждать повышения тарифов в 2025 году.

Олег Попенко Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Я ожидаю в следующем году поднятия тарифов на газ, тепло, горячую воду и на распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения.

А вот в Минфине отметили, что обновленный Меморандум МВФ не предусматривает обязательства для Украины по повышению тарифов на энергоносители, но такой шаг действительно возможен при условии достаточного финансирования программы субсидий.

Также в министерстве добавили, что все обновления Меморандума рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители, как мероприятие, направленное на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны. При этом, такой он возможен только при условии выделения достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.